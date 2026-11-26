MAZATLÁN._ La alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2027 llegó a las calles de la colonia Benito Juárez con la primera manifestación de “Amamos Nuestras Tradiciones”, una fiesta que reunió a candidatas, candidatos, comparsas y familias que salieron a disfrutar del ambiente carnavalero. Este año, la Juárez fue el escenario de una manifestación que llevó música, baile y color a sus vialidades, en una jornada que marcó uno de los primeros encuentros de la ciudadanía con quienes buscan convertirse en los próximos soberanos de la máxima fiesta porteña.







La caravana partió de la Avenida Juan Pablo II, frente a los campos deportivos Antonio Toledo Corro, y avanzó por distintas calles. El contingente cruzó la Avenida Insurgentes, continuó por Acuario e Independencia, México 68, Avenida Internacional y General Manuel Salazar, hasta llegar al Lienzo Charro. La nueva ruta permitió acercar la celebración a las familias de esta zona de Mazatlán, que pudieron observar el paso de los vehículos decorados, las comparsas y los participantes que, acompañados por sus respectivas porras, mostraron su entusiasmo por formar parte de la edición 2027.







Sin embargo, en esta ocasión se pudieron visualizar pocos vehículos por cada candidata o candidato, lo que generó que fuera una caravana más corta. En el recorrido participaron las nueve aspirantes a Reina del Carnaval; ellas son Dayra Ontiveros, Samantha Bastidas, Angy Escalera, Lidia Calderón, Kassandra García, Sheyla Trapero, América Velarde, Brigette Ambriz y Emilia Sofía.





También formaron parte de la manifestación las pequeñas Marian Ainhoa Urías Gómez y Karen Arleth Camacho Álvarez, quienes buscan la corona de Reina Infantil, así como Gabriel Alonso Cervera Sandoval y Martín de Jesús Irigoyen Arredondo, aspirantes al título de Rey de la Alegría. En el evento estuvieron presentes las soberanas del Carnaval 2026. Anahí I, Reina del Carnaval, fue quien encabezó el contingente vehicular, seguida de Mariana I, Reina de los Juegos Florales.