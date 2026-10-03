Lleva ‘Castel’ al escenario la obsesión, el aislamiento y la pérdida de control

El aislamiento, la obsesión, el amor llevado al límite y la pérdida de control cobraron forma sobre el escenario del Teatro Ángela Peralta con “Castel: El universo de la desolación”, puesta de danza contemporánea inspirada en la novela “El túnel”, de Ernesto Sábato.

A través del movimiento corporal, los intérpretes-creadores, Naima Toledo, Johnny Millán y Kaleb Oseguera llevaron al público por el universo psicológico de Juan Pablo Castel, personaje central de la obra literaria publicada en 1948, quien relata el proceso que lo conduce a cometer un homicidio.

Bajo la dirección y coreografía de Víctor Manuel Ruiz, la producción convirtió el cuerpo en el principal vehículo para expresar emociones y conflictos como el amor, el odio, la desesperación, el aislamiento y la pérdida de control.

Los tres bailarines mantuvieron la atención del público mediante una propuesta que combinó danza contemporánea con elementos teatrales, mientras la iluminación, el sonido y los recursos audiovisuales contribuyeron a construir una atmósfera marcada por la tensión y la desolación.

La obra plantea un acercamiento a la fragilidad de los pensamientos y a la dificultad de establecer vínculos con los demás, a partir de un personaje que se encuentra atrapado en sus propias obsesiones.

En escena, los movimientos de los intérpretes dieron forma a ese mundo interior, haciendo visible aquello que en la novela de Sábato ocurre principalmente en la mente del protagonista.

La música y el lenguaje corporal acompañaron los distintos momentos de la puesta, en la que el público pudo seguir la transformación de las emociones hasta llegar a un punto de quiebre.

La propuesta también destacó el trabajo de Johnny Millán y Kaleb Oseguera, ambos surgidos del Centro Municipal de las Artes, quienes compartieron escenario con Naima Toledo.

El diseño de espacio escénico y telón estuvo a cargo de Juan Tun Naal; el vestuario fue diseñado por Johnny Millán, mientras que Ángel Hiram Salomón estuvo al frente de la dirección técnica e iluminación. Renato González realizó el video y Daniel Trujillo participó en la producción.

“Castel” es una producción de Mazatlán por el Arte, A.C., con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura y el apoyo del programa especial de Saberes Danzados del INBAL, así como del programa de Fomento de Coinversiones Culturales 2026.

Al concluir la presentación, el público reconoció el trabajo de los intérpretes, quienes llevaron al escenario una historia sobre los límites de la obsesión y las consecuencias de intentar poseer o destruir aquello que se ama.