Lleva Cultura en tu Comunidad la danza folclórica a la Flores Magón

La cancha de la unidad deportiva de la colonia Ricardo Flores Magón se convirtió en una pista de baile con la presentación de “Fiesta Norteña: entre polka y tambora”, espectáculo que marcó el regreso del programa Cultura en tu Comunidad, como parte del Festival Cultural Mazatlán 2026.

Alrededor de 30 bailarines, bajo la dirección de Cali Ferrer, llevaron a los vecinos por un recorrido de música y danza folclórica de Chihuahua y Sinaloa, en una presentación que reunió a familias de distintas edades alrededor de la cancha deportiva.

La actividad permitió que los habitantes de la colonia disfrutaran de una tarde de convivencia y expresiones artísticas cerca de sus hogares, con el zapateado, la polka y la tambora como protagonistas.

Durante la primera parte del espectáculo, la música norteña de Chihuahua marcó el ritmo con piezas como “De Chihuahua a la Concordia”, “La Quinina”, “Viva Chihuahua”, “Clarinete Polka” y “Campesina”, entre otras.

Las coreografías destacaron por la energía, coordinación y elegancia de los bailarines.

La tambora sinaloense tomó el escenario con un carnaval folclórico que puso de manifiesto la identidad musical de la región. Temas como “El Pato Asado”, “Toro Mambo”, “Vámonos de Fiesta”, “Ahululco” y “Cinco de Chicles” animaron la presentación.

Las coreografías estuvieron a cargo de Moisés Osuna, Cris Tostado y Cali Ferrer Garzón, quienes integraron elementos contemporáneos de expresión corporal y teatral a la danza folclórica, sin dejar de lado las raíces y tradiciones mexicanas.

El vestuario también destacó durante la función ya que diseñados y confeccionados por Cali Ferrer Garzón, los coloridos atuendos, bordados y elementos tradicionales complementaron la propuesta visual de cada número.

Al concluir la presentación, los bailarines recibieron fuertes aplausos del público, que disfrutó de una tarde en la que la música y la danza llevaron las tradiciones mexicanas hasta la colonia Flores Magón.