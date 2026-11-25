Entre expresiones de sorpresa, gritos de emoción y miradas de asombro, cientos de niñas y niños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en el ejido El Castillo, descubrieron la magia del ballet con la presentación de Pedro y el Lobo, a cargo de la Compañía de Ballet de Mazatlán.

La función llegó hasta esta comunidad como parte del programa Cultura en tu Comunidad, del Festival Cultural Mazatlán 2026, con apoyo del PROFEST, una iniciativa que busca acercar las manifestaciones artísticas a sectores donde el acceso a este tipo de espectáculos suele ser limitado.

La historia creada por el compositor ruso Serguéi Prokófiev cobró vida ante los estudiantes, quienes siguieron con entusiasmo las aventuras de Pedro, un niño que desobedece a su abuelo y se interna en el bosque, donde encuentra a distintos animales y enfrenta la presencia de un lobo feroz.

A través de la danza y la música, los pequeños conocieron una obra concebida originalmente con fines didácticos para acercar al público infantil a la música sinfónica y los instrumentos de la orquesta.

La composición de Prokófiev, creada en 1936, acompaña el relato y permite identificar a los personajes mediante diferentes instrumentos y melodías.

Durante la presentación, las reacciones de los alumnos reflejaron el impacto de encontrarse por primera vez con una puesta en escena de ballet dentro de su propia escuela. Los gritos de emoción y las muestras de admiración acompañaron distintos momentos de la función.

Acercan el arte a la comunidad

Para el profesor Miguel Castellano, docente de la primaria Miguel Hidalgo, recibir este espectáculo representó una experiencia significativa para los estudiantes, quienes mantienen interés por las actividades artísticas y suelen participar cuando se organizan eventos culturales en el plantel.

Destacó que la escuela constituye el principal espacio de acercamiento a la cultura para los habitantes de El Castillo, por lo que consideró importante que los niños tengan oportunidades de conocer distintas disciplinas artísticas.

“El único espacio cultural que tiene esta comunidad es la escuela. Hacemos nuestros eventos a lo grande porque creemos que la cultura es un espacio para que los niños se desarrollen y se formen como personas integrales”, expresó.

El docente señaló que, aunque constantemente buscan promover actividades culturales entre los alumnos, esta fue la primera ocasión en que la institución recibió una presentación de ballet de estas características.

Finalmente, agradeció al Instituto Municipal de Cultura, por impulsar proyectos que permiten llevar espectáculos a las comunidades y brindar a niñas y niños experiencias que despiertan su curiosidad, los acerquen a nuevas formas de expresión y desarrollo.