Lleva Festival Cultural Sinaloa espectáculos a Villa Unión

Por primera vez, la Casa de la Cultura Sixto Osuna, de Villa Unión, será sede de dos espectáculos del Festival Cultural Sinaloa 2026, con propuestas escénicas dirigidas a niñas, niños y adultos.

Las funciones se realizarán con entrada gratuita y buscan acercar distintas expresiones artísticas a las familias de esta sindicatura de Mazatlán, como parte de las actividades del encuentro cultural en el sur del estado.

La primera presentación será Guiñolerías, a cargo de la compañía Los Guiñoleros, bajo la dirección de Fernando Mejía, programada para el martes 20 de octubre, a las 17:00 horas.

Con una trayectoria en el arte titiritero, la agrupación llevará al público una propuesta que combina personajes e historias para fomentar la imaginación y el acercamiento al teatro de títeres.

El viernes 23 de octubre, también a las 17:00 horas, el Grupo La Maleta presentará Magia y circo, un espectáculo familiar que reúne humor, magia y artes circenses.

La función está diseñada para sorprender a los asistentes y ofrecer una experiencia de entretenimiento para personas de distintas edades.

La incorporación de la Casa de la Cultura Sixto Osuna como sede del festival representa una oportunidad para ampliar el acceso a las actividades culturales fuera de la zona urbana de Mazatlán y fortalecer los espacios de encuentro artístico en Villa Unión.