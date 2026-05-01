Lleva Guadalupe Aguilar la naturaleza a la galería en su exposición ‘Aquí en la tierra’

Un ambiente compuesto de vegetales endémicos de la selva baja, como fibras, semillas, hojas, cortezas y frutos que recolecto de su entorno de naturaleza, en el sur de Sinaloa, tomó la artista Guadalupe Aguilar para su exposición Aquí en la tierra, que se exhibe en el espacio cultural independiente MADEA A.C, en Mazatlán.

La idea, expresó la artista, es lograr una reconexión con nuestra tierra.

El ambiente caducifolio es un ecosistema templado caracterizado por árboles y arbustos que pierden sus hojas durante el otoño e invierno para conservar agua y energía, ella lo creó al interior de la galería, en 13 piezas.

Aquí en la tierra es un proyecto que fue seleccionado en una convocatoria lanzada en septiembre por MADE A.C., un espacio independiente para las artes en Mazatlán con el apoyo del Fondo Internacional para la diversidad Cultural de la UNESCO.

La artista, originaria de Culiacán, conformó piezas escultóricas: un nido de fibra de coco, un tapiz de algodón silvestre, un sútil mural de semillas que parecen mariposas, un video que captura el vuelo de la fibra del pochote, tomatillos verdes que penden de un trébol de 4 hojas, entre otras piezas.

Además de los elementos vegetales utilizó hilos, agujas, cobre y parafina, en una propuesta que parte de lo sensorial para lograr una reconexión con nuestra tierra y sus vegetales, desde que los visitantes se introducen en el ambiente pueden percibir el olor a vegetal, el suelo está cubierto con una alfombra de hojas de amapa crujientes.

Además de una invitación a reconectarnos la propuesta plantea reflexiones sobre la permanencia e impermanencia, la fortaleza de las estructuras aparentemente débiles del mundo vegetal, la sutileza de las formas geométricas de cortezas y hojas, en fin la belleza de los cotidiano.

Guadalupe Aguilar es una artista feminista nacida en Culiacán, Sinaloa. Su corpus de obra se conforma por instalaciones, objetos, videos, publicaciones, diálogos productivos, curadurías, conceptualización y gestión de espacios públicos destinados al arte. Es doctora en Bellas Artes, con especialidad en escultura por la Universidad Politécnica de Valencia, estudió la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, diplomada en Arte Contemporáneo por el ITAM y abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México.

Tiene especial interés por la relación arte, naturaleza y filosofía y por las estrategias de producción participativa, en las que ha indagado tanto de manera teórica como práctica. Ha expuesto en espacios museísticos y alternativos en México y en otros países.

Actualmente vive en Mazatlán donde su quehacer más importante es reflexionar sobre la depredación, recolectar y observar residuos orgánicos que le sirvan como materia prima para sus piezas.