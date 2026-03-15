Lleva ‘Krispy Kreme’ a un viaje emocional en busca de un destino

Con una historia cargada de humor, ironía y reflexiones sobre los sueños y las decisiones de vida, la obra teatral Krispy Kreme se presentó en el Foro Negro Mostaza, ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán.

La puesta en escena, escrita y dirigida por el dramaturgo Manolo Díaz, contó con la participación de las actrices Fátima Pinto, Leslie Natasha y Carmen Rivera, quienes dieron vida a los personajes que acompañan la historia de Lorena del Carmen Lizárraga Benítez.

La trama gira en torno a Lorena, una joven de casi 21 años que enfrenta la incertidumbre de su futuro tras haber dejado atrás dos posibles carreras profesionales y sentirse atrapada en un entorno que parece no ofrecerle nuevas oportunidades.

Con un tono crítico y a la vez divertido, el personaje sueña con dejar atrás su vida en Mazatlán para viajar a Winston-Salem, Carolina del Norte, donde imagina descubrir un nuevo mundo ligado a la famosa cadena de donas Krispy Kreme.

A lo largo de la obra, el público acompaña a Lorena en un viaje emocional que mezcla aspiraciones personales, dudas y el deseo de encontrar su propio destino.

Las funciones se realizaron los días 6 y 13, y se tiene prevista efectuar este 16 de marzo a las 20:00 horas en el Foro Negro Mostaza, ubicado en la calle Niños Héroes número 7, en el Centro Histórico, donde los asistentes disfrutarán de una velada teatral íntima y cercana con las actrices.

Con este montaje, el espacio cultural continúa impulsando propuestas escénicas independientes que buscan conectar con el público mazatleco a través de historias contemporáneas y personajes que reflejan las inquietudes de las nuevas generaciones.