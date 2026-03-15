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Teatro

Lleva ‘Krispy Kreme’ a un viaje emocional en busca de un destino

Bajo la dramaturgia y dirección de Manolo Díaz, la puesta en escena se presenta en el Foro Negro Mostaza, en el Centro Histórico de Mazatlán, con la actuación de Fátima Pinto, Leslie Natasha y Carmen Rivera
Marisela González |
15/03/2026 14:32
15/03/2026 14:32

Con una historia cargada de humor, ironía y reflexiones sobre los sueños y las decisiones de vida, la obra teatral Krispy Kreme se presentó en el Foro Negro Mostaza, ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán.

La puesta en escena, escrita y dirigida por el dramaturgo Manolo Díaz, contó con la participación de las actrices Fátima Pinto, Leslie Natasha y Carmen Rivera, quienes dieron vida a los personajes que acompañan la historia de Lorena del Carmen Lizárraga Benítez.

La trama gira en torno a Lorena, una joven de casi 21 años que enfrenta la incertidumbre de su futuro tras haber dejado atrás dos posibles carreras profesionales y sentirse atrapada en un entorno que parece no ofrecerle nuevas oportunidades.

Con un tono crítico y a la vez divertido, el personaje sueña con dejar atrás su vida en Mazatlán para viajar a Winston-Salem, Carolina del Norte, donde imagina descubrir un nuevo mundo ligado a la famosa cadena de donas Krispy Kreme.

A lo largo de la obra, el público acompaña a Lorena en un viaje emocional que mezcla aspiraciones personales, dudas y el deseo de encontrar su propio destino.

Las funciones se realizaron los días 6 y 13, y se tiene prevista efectuar este 16 de marzo a las 20:00 horas en el Foro Negro Mostaza, ubicado en la calle Niños Héroes número 7, en el Centro Histórico, donde los asistentes disfrutarán de una velada teatral íntima y cercana con las actrices.

Con este montaje, el espacio cultural continúa impulsando propuestas escénicas independientes que buscan conectar con el público mazatleco a través de historias contemporáneas y personajes que reflejan las inquietudes de las nuevas generaciones.

  • $!Fátima Pinto, Leslie Natasha y Carmen Rivera protagonizan la obra teatral Krispy Kreme.
    Fátima Pinto, Leslie Natasha y Carmen Rivera protagonizan la obra teatral Krispy Kreme. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Carmen Rivera, Leslie Natasha y Fátima Pinto protagonizan la obra teatral Krispy Kreme.
    Carmen Rivera, Leslie Natasha y Fátima Pinto protagonizan la obra teatral Krispy Kreme. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La puesta en escena invita a reflexionar sobre los sueños y decisiones de las nuevas generaciones.
    La puesta en escena invita a reflexionar sobre los sueños y decisiones de las nuevas generaciones. ( Fotos: Cortesía)
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