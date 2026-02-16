Lleva la Banda Sinfónica Juvenil su música a la Unidad Deportiva Prados del Sur

Como parte del programa El Arte Alegra tu Parque, que coordinan el Instituto Sinaloense de Cultura, con Parques Alegres, IAP, reunieron a un público numeroso que, desde el inicio, se mostró atento y participativo. Mientras el sol comenzaba a bajar, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado ofreció una presentación

Un concierto al aire libre, bajo la dirección del maestro Diego Rojas, generando un ambiente cercano, en el que la música se convirtió en punto de encuentro para la comunidad, llevó la Banda Sinfónica Juvenil a la Unidad Deportiva Prados del Sur.

Momentos entrañables de la música compartieron los integrantes de la agrupación.

A lo largo del concierto, el maestro Rojas y las y los integrantes de la banda compartieron breves comentarios que ayudaron al público a comprender mejor las obras interpretadas.

Uno de los momentos más entrañables fue la ejecución de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, una pieza pensada para acercar la música sinfónica a niñas, niños y familias, con la participación como narrador del promotor cultural Alfonso Flores Carrasco.

Durante la explicación, se comentó cómo cada instrumento representa a un personaje de la historia: el pajarito, por ejemplo, cobra vida a través de los clarinetes, mientras otros sonidos recrean distintos animales.

Estas referencias despertaron un interés especial entre las y los niños presentes, quienes siguieron con atención cada sonido y reaccionaron con entusiasmo al reconocer los instrumentos.

La presentación no solo ofreció un programa musical de gran calidad, sino que reafirmó el compromiso de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado con la formación de públicos, la educación artística y el fortalecimiento del tejido comunitario, demostrando que la música puede ser una experiencia compartida, cercana y significativa para todas y todos.