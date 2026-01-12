Lleva la Compañía Folclórica Sinaloense sus ‘Fiestas Decembrinas’ al Botánico

Las tradiciones de fin de año en nuestro país, desde la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe a las posadas fueron recreadas por la Compañía Folclórica Sinaloense en el espectáculo “Fiestas Decembrinas”, presentado en el marco del programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P., con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.

Con la dirección de la maestra Olimpia Chávez, presentó en el escenario ubicado junto al mural del Jardín Botánico una serie de coreografías con las que se trajo a la escena la riqueza cultural de las posadas en Jalisco y el Año Nuevo en Tlacotalpan, Veracruz, al son de “La rama” y otras expresiones de la danza y las fiestas tradiciones propias de la temporada.

La música, la danza y la unión familiar características de estas celebraciones, destacaron en la presentación de la Compañía Folclórica en este espectáculo que inició con la belleza del “Día de la Virgen de Guadalupe”, una celebración nacional que honra a la Virgen Morena con cantos, flores y una profunda devoción.

“Las posadas y la piñata tradicional”, con procesiones, villancicos y la emblemática piñata de siete picos, símbolo de luz y esperanza, se hicieron presentes como parte del espectáculo, para continuar con la elegancia de “La fiesta de la Rama”, originaria de Tlacotalpan, Veracruz, en la que los bailarines conjugaron el verso y el zapateado con la música jarocha.