Con una muestra de creatividad, movimiento y expresión corporal, estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) protagonizaron una jornada artística en el Parque Central, donde presentaron el programa “Mundos imaginarios”, como parte de Sembrando Arte, iniciativa del Festival Cultural Mazatlán 2026.

La presentación, organizada por el Instituto Municipal de Cultura, a través del Centro Municipal de las Artes, reunió a familias porteñas que disfrutaron de cinco propuestas coreográficas creadas e interpretadas por alumnos de segundo, tercero y cuarto grado de la licenciatura en Danza Contemporánea.

Bajo la codirección de Johnny Millán y Xitlali Piña, 14 estudiantes llevaron al escenario al aire libre distintas propuestas que, desde perspectivas lúdicas, reflexivas y dinámicas, invitaron al público a descubrir otras formas de interpretar lo cotidiano a través del movimiento.

El programa inició con “Radiografía de un pájaro”, coreografía de Valeria Nájar (Eria), interpretada por Regina Nieto, Montserrat Coria, Alhelí Madera y la propia Nájar, con música de Yair Glotman, Rival Consoles y Brambles.

Posteriormente se presentó “Protea”, con coreografía e interpretación de Dibinyi Guillén y Giovanny Santos; seguida de “Metaxis”, creación e interpretación de Liliana Saynokary Ojeda Amador y Juana Gutiérrez Díaz.

La jornada continuó con “Mi cuerpo, memoria y mi historia”, propuesta coreográfica de Dibinyi Guillén, con asesoría de Diguar Guillén y música de Luzmila Carpio, para concluir con “Otoño”, creación de Xitlali Piña y Johnny Millán, interpretada por Camila Ornelas, Valeria Pérez, Andrea Mendoza, Dibinyi Guillén, Arat Fernández y Giovanny Santos, con música de Vivaldi.

Durante la actividad, Xitlali Piña, codirectora de la EPDM, agradeció la asistencia de las familias y destacó la importancia de llevar las expresiones artísticas a espacios públicos, donde personas que habitualmente no acuden a los teatros puedan acercarse a la danza y vivir una experiencia escénica.

El programa Sembrando Arte busca precisamente ampliar los públicos y acercar las propuestas del Centro Municipal de las Artes a familias, visitantes y personas que acuden al Parque Central para realizar actividades recreativas y deportivas.

De esta manera, los estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán compartieron el resultado de su formación y creatividad con espectadores de distintas edades, en una jornada que convirtió el espacio público en un punto de encuentro con el arte y la cultura.