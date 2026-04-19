Lleva la OSSLA a los sinaloenses a ‘Las Vegas Sinfónico’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes compartió el concierto “Las Vegas Sinfónico”, bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa ante un teatro Pablo de Villavicencio con un público entusiasta que a través de la música se trasladó al ambiente vibrante de los grandes escenarios del entretenimiento internacional.

El espectáculo contó con la participación de destacadas voces encabezadas por Sheyla Tadeo, el tenor Ricardo Rodríguez, Marylin Chairez, Marbella Rosas, Michell Ferrer, Tavo Catalán, Pablo Bazán y David Pimentel, quienes interpretaron algunos de los éxitos más representativos de la música internacional en versiones sinfónicas, desde Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, hasta Adele, Céline Dion y Britney Spears.

A manera de introducción, la velada dio inicio con la festiva Rhapsody in Blue, de George Gershwin, con la Orquesta en pleno con la dirección de Da Costa, para dar paso a la emblemática pieza Viva Las Vegas, de Elvis Presley, con gran parte del elenco como un adelanto de lo que estaban por vivir en una noche “dorada”, como la describió el director de la OSSLA.

The Godfather, de Nino Rota, se escuchó con los acordes de la orquesta, en la que fue descrita por Sheyla Tadeo como una “noche mágica” por la unión de talentos en el escenario.

Acto seguido, The way you look tonight y Come fly with me, ambas de Frank Sinatra, fueron interpretada por Tavo Catalán y Ricardo Rodríguez, respectivamente, quienes fueron reconocidos con aplausos por el público.