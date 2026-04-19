Lleva la OSSLA a los sinaloenses a ‘Las Vegas Sinfónico’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes compartió el concierto “Las Vegas Sinfónico”, bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa ante un teatro Pablo de Villavicencio con un público entusiasta que a través de la música se trasladó al ambiente vibrante de los grandes escenarios del entretenimiento internacional.
El espectáculo contó con la participación de destacadas voces encabezadas por Sheyla Tadeo, el tenor Ricardo Rodríguez, Marylin Chairez, Marbella Rosas, Michell Ferrer, Tavo Catalán, Pablo Bazán y David Pimentel, quienes interpretaron algunos de los éxitos más representativos de la música internacional en versiones sinfónicas, desde Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, hasta Adele, Céline Dion y Britney Spears.
A manera de introducción, la velada dio inicio con la festiva Rhapsody in Blue, de George Gershwin, con la Orquesta en pleno con la dirección de Da Costa, para dar paso a la emblemática pieza Viva Las Vegas, de Elvis Presley, con gran parte del elenco como un adelanto de lo que estaban por vivir en una noche “dorada”, como la describió el director de la OSSLA.
The Godfather, de Nino Rota, se escuchó con los acordes de la orquesta, en la que fue descrita por Sheyla Tadeo como una “noche mágica” por la unión de talentos en el escenario.
Acto seguido, The way you look tonight y Come fly with me, ambas de Frank Sinatra, fueron interpretada por Tavo Catalán y Ricardo Rodríguez, respectivamente, quienes fueron reconocidos con aplausos por el público.
Blue suede shoes, de Elvis Presley, en la voz de David Pimentel, fue uno de los temas más aplaudidos de la noche, así como Strangers in the night, de Sinatra, con Ricardo Rodríguez y Marbella Amarillas.
Summertime, de Ella Fitzgerald, con la potente voz de Marylin Chairez, erizó la piel de los asistentes, al igual que el tema What a wonderfil word, de Louis Armstrong, que fue interpretado por Ricardo Rodríguez.
Cerraron la primera parte del programa los temas Fly me to the moon, de Sinatra, con Marbella Amarillas y el Himno al amor, de Edith Piaf, con un solo de violín de Da Costa acompañado por la orquesta.
Tras un breve intermedio, el programa continuó con la interpretación del tema Hound dogs, que se hiciera famoso en la voz de Elvis, con la OSSLA en pleno, para dar paso al tema Sexbomb, de Tom Jones, que cobró vida en las voces de Marilyn Chaires y Tavo Catalán, para continuar con Can’t help falling in love, de Elvis, con Catalán como protagonista.
New York, pieza icónica del gran Frank Sinatra fue magníficamente interpretada por el tenor Ricardo Rodríguez, previo al tema It don’t mean a thing, de Fitzgerald, que cantó Marylin Chairez.
Complementaron el programa de la noche Baby one more time, de Britney Spears, en la voz de Marbella Amarillas; Suspicious minds, de Elvis Presley, interpretada por Pablo Bazán; Ain’t that a kick in the head, de Dean Martin, en las voces de Pablo Bazán, Ricardo Rodríguez y Octavio Catalán.
Uno de los momentos esperados de la noche, fue la participación de la cantante sinaloense Sheyla Tadeo, una de las consentidas del público, quien cantó Skyfall, de Adele, seguida por la interpretación del tema I Surrender, de Céline Dione, a cargo del director titular de la OSSLA con su violín, para cerrar con broche de oro con To love you more, también de Dione, con Sheyla acompañada por Da Costa.
El cierre del concierto fue memorable, con las notas del tema My way, una canción clásica que expresa la vida y las decisiones de un hombre que ha vivido a su manera, que hiciera famosa Frank Sinatra, la cual fue interpretada tanto en inglés como en español por todos los cantantes que protagonizaron el espectáculo.