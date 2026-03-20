Lleva la OSSLA al público a ‘Hollywood: La época dorada’

En una velada que conjugó nostalgia, virtuosismo y una cuidada curaduría musical, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el programa Hollywood: La época dorada, bajo dirección de su titular, Alexandre Da Costa, logrando una experiencia sonora que cautivó de principio a fin.

El concierto destacó por su capacidad de evocar, a través de la música, algunas de las imágenes más memorables del cine clásico, en un recorrido que permitió al público reencontrarse con la fuerza narrativa de las grandes partituras cinematográficas.

El repertorio incluyó obras de compositores fundamentales en la consolidación del lenguaje musical de Hollywood, como Alfred Newman, Max Steiner, Elmer Bernstein, Miklós Rózsa y George Gershwin, cuyas obras continúan siendo referentes indispensables dentro de la historia del séptimo arte.

A lo largo del concierto, la OSSLA desplegó una interpretación sólida y expresiva, en la que se hizo evidente el trabajo fino de cada sección orquestal.

En la primera parte del programa, los asistentes disfrutaron de los temas “20th Century Fox”, de Newman; Fiddler on the roof”, de Jerry Bock; “King Kong”, “Gone with the wind” y la Suite “Casablanca”, de Steiner, para cerrar con “Thé magnificent seven”, de Bernstein.