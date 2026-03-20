Lleva la OSSLA al público a ‘Hollywood: La época dorada’

En una velada que conjugó nostalgia, virtuosismo y una cuidada curaduría musical, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el programa Hollywood: La época dorada, bajo dirección de su titular, Alexandre Da Costa, logrando una experiencia sonora que cautivó de principio a fin.
El concierto destacó por su capacidad de evocar, a través de la música, algunas de las imágenes más memorables del cine clásico, en un recorrido que permitió al público reencontrarse con la fuerza narrativa de las grandes partituras cinematográficas.
El repertorio incluyó obras de compositores fundamentales en la consolidación del lenguaje musical de Hollywood, como Alfred Newman, Max Steiner, Elmer Bernstein, Miklós Rózsa y George Gershwin, cuyas obras continúan siendo referentes indispensables dentro de la historia del séptimo arte.
A lo largo del concierto, la OSSLA desplegó una interpretación sólida y expresiva, en la que se hizo evidente el trabajo fino de cada sección orquestal.
En la primera parte del programa, los asistentes disfrutaron de los temas “20th Century Fox”, de Newman; Fiddler on the roof”, de Jerry Bock; “King Kong”, “Gone with the wind” y la Suite “Casablanca”, de Steiner, para cerrar con “Thé magnificent seven”, de Bernstein.
Tras un breve intermedio en el que los asistentes saborearon unas deliciosas palomitas de maíz, el programa continuó con “El Cid”, “Ben Hur Suite” y “El ladrón de Bagdad”, de Rózsa, continuando con “Rapsodia en azul”, de George Gershwim, “Amadeus”, de Marvisón y al final “Une colombe”.
Las cuerdas aportaron lirismo y profundidad emocional; los metales imprimieron carácter y grandeza en los momentos de mayor intensidad; mientras que las maderas y la percusión enriquecieron la paleta tímbrica con matices que dieron dinamismo y color a cada pieza.
La dirección de Da Costa condujo con precisión y sensibilidad este recorrido musical, logrando equilibrar la potencia sonora con la sutileza interpretativa, y favoreciendo una lectura que resaltó tanto la dimensión épica como los pasajes más íntimos de las obras. Su presencia en el podio propició una comunicación constante con la orquesta y una conexión fluida con el público.
Con un público que se mostró entusiasmado desde los primeros momentos, la velada se desarrolló con una conexión genuina entre el escenario y la audiencia, consolidándose como una experiencia magistral y profundamente emotiva para el público asistente. Los aplausos sostenidos al final de cada intervención y la ovación de cierre confirmaron la recepción cálida y entusiasta de la propuesta.
El concierto será replicado el domingo 22 de marzo, a las 12:30 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, con boletos disponibles en la taquilla.