Lleva la OSSLA ‘Las mil y una noches’ a los sinaloenses

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes compartió con los sinaloenses “Las mil y una noches”, ante un teatro lleno y con una respuesta entusiasta y participativa por parte del público, que acudió al Teatro Pablo de Villavicencio.

Bajo la dirección de su titular, el maestro Alexandre Da Costa, la orquesta interpretó la obra “Scheherazade”, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una de las piezas más representativas del repertorio sinfónico, inspirada en los relatos orientales de “Las mil y una noches”. El programa incluyó sus cuatro movimientos: Largo e maestoso, Lento recitativo, Andantino quasi allegretto y Allegro molto, que permitieron al público recorrer diversos paisajes narrativos y sonoros.

La escucha atenta de los asistentes se hizo evidente a lo largo del concierto, con aplausos al final de cada movimiento, acompañando el desarrollo de la obra y marcando los distintos momentos musicales del programa.