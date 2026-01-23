Lleva la OSSLA ‘Las mil y una noches’ a los sinaloenses

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes compartió con los sinaloenses “Las mil y una noches”, ante un teatro lleno y con una respuesta entusiasta y participativa por parte del público, que acudió al Teatro Pablo de Villavicencio.
Bajo la dirección de su titular, el maestro Alexandre Da Costa, la orquesta interpretó la obra “Scheherazade”, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una de las piezas más representativas del repertorio sinfónico, inspirada en los relatos orientales de “Las mil y una noches”. El programa incluyó sus cuatro movimientos: Largo e maestoso, Lento recitativo, Andantino quasi allegretto y Allegro molto, que permitieron al público recorrer diversos paisajes narrativos y sonoros.
La escucha atenta de los asistentes se hizo evidente a lo largo del concierto, con aplausos al final de cada movimiento, acompañando el desarrollo de la obra y marcando los distintos momentos musicales del programa.
De manera especial, se percibió la cercanía y el vínculo del público con la maestra Olga Khudoblyak, cuya presencia fue recibida con muestras claras de afecto y reconocimiento.
La función contó con la participación de la violista Cielo Villarreal, quien acudió como invitada y es originaria de Sinaloa, actualmente radicada en la Ciudad de México, y cuya intervención se integró de manera armoniosa al desarrollo del programa.
Durante la velada, el maestro Alexandre Da Costa hizo referencia en repetidas ocasiones a su admiración por el violinista Maksim Venguérov, a quien reconoce como una de sus principales influencias artísticas.
El concierto cerró con la interpretación de la “Meditación”, de la ópera “Thaïs”, de Jules Massenet, y concluyó con una ovación de pie a la orquesta, reconociendo su trabajo colectivo y el impacto artístico de la velada.
Con este concierto, la OSSLA reafirma su compromiso con la difusión de la música sinfónica y con el fortalecimiento de los espacios culturales que propician el encuentro entre los artistas y el público sinaloense.