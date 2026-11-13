Lleva la OSSLA un viaje musical con ‘Fuego de Otoño’

Con un recorrido por las composiciones de dos grandes figuras de la música clásica, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó “Fuego de Otoño”, su décimo concierto de la Temporada Otoño 2026, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Bajo la dirección huésped del maestro Sergio Freeman, los músicos ofrecieron una velada en la que la precisión, los matices y la expresividad de cada interpretación dieron forma a un programa dedicado a los compositores Edvard Grieg y Aram Khachaturian.

La presentación, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, permitió al público disfrutar de distintas posibilidades sonoras de la orquesta a través de un repertorio que combinó la riqueza melódica y la fuerza de la música sinfónica.

De Edvard Grieg se interpretó la Suite número 1 de “Peer Gynt”, mientras que de Aram Khachaturian se incluyeron las suites número 1 y número 2 del ballet “Spartacus”, composiciones donde se destacaron por sus contrastes, intensidades y recursos expresivos.

Al frente de la agrupación, Sergio Freeman condujo a los músicos con una dirección dinámica y gestual, dando forma a cada pasaje musical y favoreciendo el diálogo entre las distintas secciones instrumentales.

Con este concierto, la OSSLA continúa celebrando sus 25 años de trayectoria y su labor de acercar al público sinaloense a las grandes obras del repertorio universal.

Habrá segunda presentación

Para quienes no pudieron asistir a la primera función, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrecerá una segunda presentación de “Fuego de Otoño” este domingo 15 de noviembre, a las 12:30 horas, nuevamente en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El acceso será gratuito en la planta alta y los laterales de la planta baja, mientras que la zona central de la planta baja tendrá un costo de 100 pesos para los asistentes VIP.

Los boletos para esta última sección estarán disponibles en la taquilla del teatro.