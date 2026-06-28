Llevan a la escena las heridas sobre que dejan padres ausentes en ‘Papá Conejo’

El Teatro Ángela Peralta registró una gran asistencia para la presentación de “Papá Conejo”, una producción del Instituto de Cultura que logró conectar con el público a través de una historia tan cercana como universal cuya temática fue la ausencia paterna.

Con dramaturgia y dirección de Manolo Díaz, la obra presentó un recorrido por las experiencias de 13 hijos quienes desde diferentes contextos familiares, emprenden la búsqueda de un padre que, aunque estuvo presente biológicamente, nunca asumió plenamente su responsabilidad afectiva y emocional.

Lejos de abordar el tema desde el drama absoluto, la puesta en escena encontró en el humor uno de sus principales aliados.

Los espectadores respondieron constantemente con risas a los diálogos cargados de expresiones muy locales, referencias regionales y situaciones cotidianas que hicieron sentir la historia profundamente cercana.

Incluso Escuinapa apareció como uno de los lugares donde algunos de los personajes buscaron al padre ausente.

Cada uno de los hijos compartió su propia versión de los hechos, revelando cómo vivió la relación con ese hombre que siempre encontraba una justificación para desaparecer y que, incapaz de recordar el nombre de cada una de sus hijas, optaba por llamarles simplemente “La nena”, un recurso que provocó carcajadas, pero que al mismo tiempo evidenció la indiferencia y el abandono emocional que marcó sus vidas.

La narrativa permitió descubrir distintas formas en que la ausencia paterna deja huellas, mostrando que no existe una sola manera de vivir el abandono, sino múltiples historias atravesadas por la necesidad de reconocimiento, afecto y pertenencia.

La propuesta escenotécnica fortaleció el discurso de la obra, ya que la escenografía, que recreó el interior de una vivienda, sirvió como punto de encuentro para las historias de los personajes, mientras que el diseño de iluminación acompañó los cambios emocionales de cada escena.

A ello se sumó el uso de voces en off interpretadas por los propios actores, recurso que aportó contexto y profundidad a diversas situaciones narrativas sin romper el ritmo de la representación.

El elenco sostuvo con solvencia una historia coral que transitó entre la comedia, la ironía y los momentos de mayor carga emocional, manteniendo la atención del público durante toda la función.

En la puesta en escena participaron Giselle Rosas, Lizbeth Carrizales, Gabs Ramírez, Grecia Olguín, Fátima Pinto, Leslie Natasha, Carmen Rivera, Rocío Dionicio, Jolette Pucheta, Laura Pestaño, Juanita Dionicio, Jebsem Jonas y Ángel Noriega, quienes dieron vida a los distintos “Conejos” bajo la dirección de Manolo Díaz.

Al concluir la función, el público reconoció el trabajo del elenco con un prolongado aplauso.

La ovación coronó una noche en la que el teatro volvió a demostrar su capacidad para provocar la risa y, al mismo tiempo, abrir espacio para la reflexión sobre temas profundamente humanos.

Como parte del cierre de la velada, los integrantes del elenco recibieron sus diplomas por haber concluido la carrera de Técnico en Arte Teatral, reconocimiento que marcó el final de una etapa de formación y el inicio de nuevos retos sobre el escenario.