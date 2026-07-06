Llevan en la Sinfonía por la Paz un mensaje de unión, de esperanza y de paz

Al inicio del concierto en la explanada en la parte del Fuerte 31 de Marzo se dio a conocer que este encuentro de coros y orquestas infantiles y juveniles de Mazatlán y el estado fue apoyado por el Sistema en mención y durante los últimos días sus integrantes compartieron ensayos, aprendizajes y experiencias que concluyeron con este gran concierto que demuestra que la música tiene el poder de unir personas, fortalecer comunidades y construir una auténtica cultura de paz.

En la entrevista agradeció al Sistema en la Creación y Proyectos Culturales, pues se realizó con fondos de la Secretaría de Cultura.

Momentos antes del concierto, agregó que el programa contempló música de Beethoven, Johann Strauss, música clásica, pero también música sinaloense, música regional con temas como “Ay mi Mazatlán”, “Que canten los niños”, entre otros temas, dirigido al público en general.

“Porque creo que así empieza la construcción de paz, cuando un niño toca en una Orquesta Sinfónica aprende a escuchar a otro, les enseñamos que nadie puede sobresalir, pero que al mismo tiempo cada uno es indispensable, esa es la finalidad del encuentro: que ellos convivan, que ellos sepan que son parte de una gran comunidad musical aquí en Mazatlán”.

“El concierto consiste en reunir las agrupaciones de Mazatlán, coros y orquestas infantiles, juveniles con la intención de unidos tocar con un mensaje de unión de esperanza, de paz y la idea surgió como una necesidad de que los niños tuvieran un espacio dónde aprender dentro de una Orquesta Sinfónica cómo trabaja en equipo”, dijo la violonchelista y gestora cultural de Mazatlán, Elizabeth López Mejía, impulsora de este proyecto.

Ante decenas de personas de diferentes edades se realizó la Sinfonía por la Paz en la Casa del Marino, en este puerto, para llevar un mensaje de amor, de esperanza y de paz.

En su mensaje el director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, manifestó que este proyecto nació en 2024 y ha pasado por trámites, procesos para ponerse de acuerdo con muchísimas personas, patrocinadores y talento del arte para llegar a este día que a pesar de que se realizaba el partido entre México contra Inglaterra decenas de personas acudieron al mismo.

“Este no sólo es un encuentro de cantantes y músicos, es una Sinfonía para la Paz, Elizabeth en sus declaraciones a medios decía: la orquesta es un símil de lo que es la vida, que no solo es suficiente que cada uno toque perfectamente su instrumento si no se secunda al otro, porque si uno se desprende el otro lo tiene que pagar, y así es la vida”, continuó García Osuna en entrevista por separado.

"Imagínense nada más por qué en el Instituto de Cultura el problema que tenemos en este momento es el arte como un generador de paz, porque así es la vida, es bien fácil tocar un instrumento, lo hice bien pues me da a mi lo del otro, no, porque entonces no logramos esa Sinfonía para la Paz, la paz la vamos a lograr, y mucho la necesitamos, cuando cada uno de nosotros tenga conciencia plena de que me toca hacer lo que me toca hacer, pero que también no me puedo perder el privilegio de escuchar al otro y saber que muchas veces el otro necesita ayuda o necesita que yo me cuadre aunque yo vaya bien para poder juntos terminar con una gran sinfonía”.

También informó que este es un proyecto de Elizabeth López, quien tiene un premio donde se bajan recursos para hacerlo y el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán participó apoyando con las instalaciones para ensayos tanto en el Teatro Ángela Peralta como en la Casa del Marino, también está la Orquesta Juvenil y la Orquesta Infantil.

“Pero lo más bonito de esto es que es un proyecto comunitario porque no nada más participamos nosotros y era la propuesta de Eli, participa Colegas Estudio, Marina Music, Paseo del Centenario, participa el Coro Infantil y juvenil Lola Beltrán, Voces del Mar, Kits Sinfoni, Raíces de Plata y Culturas Unidas Santa Teresita”, precisó.

“Y la intención que ella me comenta y que se me hace muy valioso es cómo ese juego de una orquesta, donde cada uno tiene que tocar su propia música perfectamente para no desafinar o descuadrar también es el juego de la orquesta es como un juego de la vida porque tenemos que también escuchar al otro, de nada sirve que el chelista toque perfecto si no está escuchando al otro para encuadrar, para develar y por eso Sinfonía para la Paz es una representación que me encanta ver lleno a pesar del partido”.

Recalcó que es una maravilla ver más de 150 jóvenes haciendo un concierto donde ellos sean escuchados entre sí, se comprometen a tocar lo mejor de sí para generar una sinfonía.

“Te imaginas si nosotros como ciudadanos cada uno estuviera tocando su mejor partitura, tocándola cuidadosamente de la honestidad, del respeto y la integridad, pero también escuchando al otro porque no podemos vivir aislados, esa es la maravilla de Eli y más maravilla para mí que Eli también es producto del Centro Municipal de las Artes”.

El concierto también apoyado por el Instituto Sinaloense de la Cultura fue dirigido por los maestros Sergio Freeman Osuna y Roberto Torres.