Llevan Guiñoleros de la UAS diversión a preescolar en aniversario de Culiacán

Niñas y niños del preescolar “María Amparo Ochoa” en Culiacán disfrutaron la obra guiñol “Cuentos cortos, amistades largas”, a cargo de Guiñoleros de la UAS, que dirige Fernando Mejía, como parte de los festejos por el 495 aniversario de la ciudad, llevando arte y diversión a comunidades escolares.

La obra de teatro guiñol se presentó el 23 de septiembre en el preescolar “María Amparo Ochoa”, ubicado en la colonia Unión Antorchista. La actividad generó un espacio de convivencia, aprendizaje y recreación para los pequeños asistentes.

Esta presentación forma parte del amplio programa conmemorativo por el 495 aniversario de Culiacán. La celebración incluye más de 80 actividades culturales, artísticas, académicas y cívicas, todas de carácter gratuito y dirigidas a distintos sectores de la población.

Las y los pequeños se mantuvieron atentos al desarrollo de las historias y participaron activamente durante la presentación. A través de la interacción con los personajes, los menores se involucraron en la dinámica de la obra.

Los asistentes respondieron y reaccionaron a las diferentes situaciones planteadas en escena, lo que permitió generar un ambiente alegre y participativo. Este tipo de eventos busca fomentar el sano esparcimiento entre la niñez.

Las autoridades municipales señalaron que estas presentaciones permiten que la celebración por la fundación de Culiacán llegue a las comunidades escolares y colonias del municipio. El objetivo es acercar las expresiones artísticas a la niñez y ofrecer espacios para la convivencia.