Llevan la música de Mozart y repertorio navideño a recinto religioso

El Coro de la Ópera de Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), se presentó con éxito en la parroquia de Cristo Rey con un programa integrado por las piezas corales “Exultate jubilate” y “Misa de coronación”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Con el recinto religioso lleno a su máxima capacidad, la compañía dirigida por el maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo protagonizó el primero de dos conciertos, con el acompañamiento de músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y al piano el maestro Salomón Gil.

La bienvenida al evento realizado en el primer lunes de Adviento, estuvo a cargo del sacerdote César Montijo, párroco de Cristo Rey, quien agradeció al Isic, representado esa noche por Rodolfo Díaz Fonseca, por haber elegido este espacio para la realización del concierto.