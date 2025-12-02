Llevan la música de Mozart y repertorio navideño a recinto religioso

El Coro de la Ópera de Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), se presentó con éxito en la parroquia de Cristo Rey con un programa integrado por las piezas corales “Exultate jubilate” y “Misa de coronación”, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Con el recinto religioso lleno a su máxima capacidad, la compañía dirigida por el maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo protagonizó el primero de dos conciertos, con el acompañamiento de músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y al piano el maestro Salomón Gil.
La bienvenida al evento realizado en el primer lunes de Adviento, estuvo a cargo del sacerdote César Montijo, párroco de Cristo Rey, quien agradeció al Isic, representado esa noche por Rodolfo Díaz Fonseca, por haber elegido este espacio para la realización del concierto.
“Exultate, jubilate”, escrito por Mozart en 1773, el cual consta de tres movimientos Allegro, Andante y un Allegro final con un jubiloso “Aleluya”, fue interpretado por la joven soprano Ivanna Gárate como solista, quien fue reconocida con un prolongado a plauso.
El programa continuó con la “Misa de coronación”, escrita también por Mozart a la edad de 23 años, para la conmemoración de la Coronación de la Virgen del santuario de Maria Plain, integrada por seis movimientos, “Kyrie”, “Gloria”, “Credo”, “Sanctus”, “Benedictus” y “Agnus Dei”, con la participación como solistas de Yuri Salazar (Soprano), Belén Valenzuela (Mezzosoprano), Pedro Camacho (Tenor) y Gabriel Rodríguez (Barítono).
La magia de la temporada navideña se hizo presente en este mágico concierto con el tema “Navidad en verano”, de Ariel Ramírez, que fue interpretada por el maestro Marco Antonio Rodríguez (barítono), como solista.
“Joy to the world”, de Lowell Mason basado en G. F. Haendel, continuó el programa, previo a la despedida, con el tema “Angels we have Heard on high”, “Gloria”, de French Carol, con arreglo de Dan Forrest, y como encore, “El burrito sabanero”, que cerró con broche de oro un concierto memorable.