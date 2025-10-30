Llevan las ‘Rancheras para el más allá’, al Paseo del Ángel

Con un repertorio dedicada a quienes partieron hacia el más allá, el grupo campirano Código 27 ofreció su espectáculo en el corredor gastronómico Paseo del Ángel, en el programa Miércoles de concierto, mismo que está enmarcado en la XVLI Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos.

En el evento, el grupo conformado por tres músicos que comparten la pasión por las raíces sonoras del campo y la esencia tradicional de la música popular mexicana, interpretó temas populares como Gema, de Los Dandy´s, Cruz de madera, canción de Miguel y Miguel, Te vas ángel mío, del compositor Cornelio Reyna y Alma enamorada, interpretada por Chalino Sánchez

El sol caía y la agrupación integrada por Sergio Mendoza en el requinto, Jesús Zúñiga en el bajo eléctrico y César Iván Flores, quien interpreta la armonía y primera voz, dio vida a títulos como, Prenda del alma, éxito de 1992 en voz de Chalino Sánchez, Amor eterno, del Divo de Juárez, Juan Gabriel y Nadie es eterno en este mundo, así como Puño de tierra, ambas de Antonio Aguilar.

En evento transmitido vía Facebook Live, a través de UAS oficial y Cultura UAS, respectivamente, la agrupación recibió reconocimiento de manos de Brianda Quintero y Eduardo Lechuga, para después cerrar su participación interpretando temas como Libro abierto, de Gerardo Reyes, Cuando yo me muera, alguna vez interpretada por El Gallo de Oro, Valentín Elizalde, El pajarillo, de José María Napoleón y Los barandales del puente, de los cantantes Carlos y José.