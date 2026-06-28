Llevan libros a las Jornadas por la Paz para habitantes de la colonia Alturas del Sur

Estanques, de Ana Chig; Un recuento parcial de los incendios, de Mijail Lamas; La fragata, de Aramis Franco, Esta insana manía de mirar, de Claudia Islas, son algunos de los libros que repartió el Instituto Sinaloense de Cultura, durante las brigadas de Jornadas por la Paz.

Se trata de una manera de contribuir a crear contextos de paz, entregando decenas de libros, principalmente de autores sinaloenses, para crear comunidades lectoras, esta vez en el sector de Alturas del Sur.

Jornadas por la Paz se llevan a cabo de manera interinstitucional entre los gobiernos estatal y federal, en ciudades como Mazatlán y Culiacán.

Entre los títulos entregados a los ciudadanos están también Carta al hijo, de Sergio Ceyca; Mis recetas con pitaya, de Delia Moraila; Estela, de Fanny Orrantia; Quizá agua, de Julieta Montero; las Cien y una minificciones, de Dina Grijalva; Nido, de Leonel Rodríguez; Luz demorada, de Alfredo Soto; El último respiro, de Yesenia Cortez, entre otros.

Esta segunda entrega fue realizada por Raúl Francisco Quiroz Millán, Jefe del Departamento de Salas de Lectura, en representación del Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director General del Instituto Sinaloense de Cultura, a Enrique García, del Comité de Brigadas de Jornadas para la Paz en Sinaloa.

Quiroz Millán explicó que la distribución de libros se inscribe dentro de la estrategia que inició en septiembre del año pasado el ISIC, para llevar literatura a la mayor cantidad posible de sinaloenses.

Ahora en las Jornadas por la Paz, que consisten en recorridos casa por casa para atender las necesidades de la población, se consideró que era factible armar paquetes con tres libros y entregarlos para su lectura.

Los sembradores de paz, que son brigadas de diversas áreas de gobierno que se forman para llevar apoyos sociales en colonias populares, ahora también reparten libros.

El propósito fundamental es atender todas las causas sociales que generan violencia, en territorio, en recorridos casa por casa, en las colonias populares identificadas con problemas de inseguridad, según diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Las Jornadas de Paz son un llamado a la participación y a la suma en esfuerzo de todos, porque la construcción de paz es una tarea de todos.