Llevan música, canto y cuentacuentos a las escuelas

Una intensa jornada de actividades con el objetivo de contribuir mejorar la paz en nuestra ciudad, llevó el Instituto Sinaloense de Cultura y SUMA, Sociedad Unida IAP, a diversas escuelas de la ciudad.

Participaron compañías y programas con los que cuenta el Isic, como parte del programa “Sum-Arte en tu escuela”.

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado, que dirige el maestro Diego Rojas se presentó en la Escuela Secundaria General No. 6, Severiano M. Moreno, de la colonia Lázaro Cárdenas, con un variado programa a través del cual los adolescentes conocieron la historia de “Pedro y el Lobo”, con la participación como narrador del promotor cultural Alfonso Flores Carrasco.

Los jóvenes integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil, alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón, compartieron su talento y sirvieron de inspiración para cientos de jóvenes de su misma edad, que reconocieron con aplausos su actuación.

En la Escuela Secundaria Técnica No. 80, de la colonia Los Huizaches, se presentaron los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa que dirige el maestro José Manuel Chú, con un variado programa que incluyó temas de Broadway, boleros y música de Disney con el acompañamiento al piano de los maestros Slatina Valkova y Salomón Gil.

Evelyn Tovón, Cyan Rangel, Priscila Sotomayor, Alejandro Pacheco, Daniel Rodríguez, Cecilia Antelo, Ángela Rodríguez, Belén Valenzuela y Blanca Espinoza, dieron muestra de su talento ante una parte de los alumnos de una secundaria que cuenta con más de mil 400 jóvenes, que son parte de una de las colonias más conflictivas y en las que eventos como este, se está trabajando en la construcción de paz, como lo señaló el director de la misma, Guadalupe Páez Villegas.