Llevan pastorela mexicana a Secundaria Federal No. 3 de Mazatlán

Estudiantes de la carrera técnica en Arte Teatral llevó la “Pastorela Mexicana”, dirigida por la docente y actriz Silvia Flores al Auditorio de la Secundaria Federal No. 3 Genaro Estrada.
El evento fue el resultado de una colaboración entre el Centro Municipal de Artes del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y la comunidad educativa de la secundaria.
Julián Dozal, director de relaciones públicas del Instituto de Cultura, abrió el evento a nombre del director general de la paramunicipal, Oscar García, y agradeció a la directora artística, Zoila Fernández, y al titular del instituto por el apoyo brindado para la realización de esta actividad.
Un momento especial fue la participación de las aspirantes al trono real: Marbella Medina, Marbella Rivera, Danya Moreno y Andrea García, junto con Guillermo Orrante, aspirante al rey de Carnaval, y Brayan Gamboa, el actual soberano. Estas personalidades se dirigieron a los estudiantes con palabras motivacionales, inspirándolos a soñar en grande y a seguir sus pasiones.
Una Pastorela que Conquistó Corazones
La obra “Pastorela Mexicana”, escrita por el actor Sergio Esquivel, transformó la tarde en un festín de humor y alegría. Con un elenco compuesto por alumnos de la carrera técnica en Arte Teatral y algunos egresados, la historia, que gira en torno a elementos tradicionales del nacimiento de Jesucristo, fue presentada de una manera fresca y divertida, capturando la atención y risas de los jóvenes espectadores.
Los personajes, que incluían ángeles, diablos y pastores, hicieron que la narrativa cobrase vida. La actuación, llena de energía y creatividad, evidenció el gran talento forjado en el Centro Municipal de las Artes, así como el firme compromiso de los docentes con la formación de sus estudiantes.
El entusiasmo de los jóvenes dio lugar a fuertes aplausos, convirtiendo la experiencia en una celebración del arte y la cultura. Este evento no solo entretuvo, sino que también logró despertar en algunos estudiantes un renovado interés por explorar el mágico mundo de las artes.
Para culminar la jornada, Marlen Méndez, directora del plantel, entregó un reconocimiento a la maestra Silvia Flores en agradecimiento por su dedicación y esfuerzo en llevar el arte teatral a la secundaria.