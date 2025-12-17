Llevan pastorela mexicana a Secundaria Federal No. 3 de Mazatlán

Estudiantes de la carrera técnica en Arte Teatral llevó la “Pastorela Mexicana”, dirigida por la docente y actriz Silvia Flores al Auditorio de la Secundaria Federal No. 3 Genaro Estrada.

El evento fue el resultado de una colaboración entre el Centro Municipal de Artes del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y la comunidad educativa de la secundaria.

Julián Dozal, director de relaciones públicas del Instituto de Cultura, abrió el evento a nombre del director general de la paramunicipal, Oscar García, y agradeció a la directora artística, Zoila Fernández, y al titular del instituto por el apoyo brindado para la realización de esta actividad.

Un momento especial fue la participación de las aspirantes al trono real: Marbella Medina, Marbella Rivera, Danya Moreno y Andrea García, junto con Guillermo Orrante, aspirante al rey de Carnaval, y Brayan Gamboa, el actual soberano. Estas personalidades se dirigieron a los estudiantes con palabras motivacionales, inspirándolos a soñar en grande y a seguir sus pasiones.

Una Pastorela que Conquistó Corazones

La obra “Pastorela Mexicana”, escrita por el actor Sergio Esquivel, transformó la tarde en un festín de humor y alegría. Con un elenco compuesto por alumnos de la carrera técnica en Arte Teatral y algunos egresados, la historia, que gira en torno a elementos tradicionales del nacimiento de Jesucristo, fue presentada de una manera fresca y divertida, capturando la atención y risas de los jóvenes espectadores.

Los personajes, que incluían ángeles, diablos y pastores, hicieron que la narrativa cobrase vida. La actuación, llena de energía y creatividad, evidenció el gran talento forjado en el Centro Municipal de las Artes, así como el firme compromiso de los docentes con la formación de sus estudiantes.