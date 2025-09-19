Llevan ‘Retratos que salvan vidas’ a la UAdeO

Cruz Roja Sinaloa inauguró la exposición ‘Retratos que salvan vidas’ en la Universidad Autónoma de Occidente.
Se trata de un homenaje a los socorristas, a los voluntarios y profesionales que dedican su tiempo y esfuerzo para atender el llamado de la ciudadanía.
Fotógrafos de Sinaloa, entre ellos el periodista Jesús Verdugo, de Noroeste, documentan el trabajo humanitario de los socorristas voluntarios de Cruz Roja Culiacán.
Participan además Isis López, José Luis Arellano, Vanessa García, José Betanzos, Óscar Güicho, María Gabriela Ibarra y Alan García.
Es una selección de 2020 hacia aquí, a raíz del Covid-19 a la fecha, con imágenes de paramédicos en plena labor de asistencia, el autocuidado en los tiempos de pandemia y el trabajo de aquellos voluntarios que estuvieron en la primera línea ante el virus que cambió la forma de vivir en el mundo.
En la Sala de Arte de la Universidad UAdeO, Abel Antonio Grijalva Verdugo, director de la Unidad Regional Culiacán inauguró la muestra.
Acompañado del coordinador Administrativo Local en Cruz Roja Delegación Culiacán, Erick Montoya González; la coordinadora de Comunicación e Imagen en Cruz Roja Delegación Culiacán, Vanessa García; la directora del Museo de Arte de Sinaloa, Inna Álvarez Otáñez; y de la UAdeO Gema Janeth Lara Barrera, Subdirectora Académica; y Concepción Olivia Ramírez Castillo, encargada de la Sala de Arte; así como la representante del Museo Bilbatúa, Sharey Félix, quien hizo el montaje de la obra, con el apoyo de los estudiantes.
Además, se contó con la presencia de los fotoperiodistas, Jesús Verdugo y José Betanzos, autores de algunas obras expuestas.
La Cruz Roja Mexicana, delegación Culiacán, tiene 83 años de acción humanitaria resguardando vidas en la ciudad y comunidades cercanas. En la muestra se exhiben rostros y voluntades que retratan la entrega, la tensión y la esperanza, en el sentido profundo de servir.