Llevan ‘Retratos que salvan vidas’ a la UAdeO

Cruz Roja Sinaloa inauguró la exposición ‘Retratos que salvan vidas’ en la Universidad Autónoma de Occidente.

Se trata de un homenaje a los socorristas, a los voluntarios y profesionales que dedican su tiempo y esfuerzo para atender el llamado de la ciudadanía.

Fotógrafos de Sinaloa, entre ellos el periodista Jesús Verdugo, de Noroeste, documentan el trabajo humanitario de los socorristas voluntarios de Cruz Roja Culiacán.

Participan además Isis López, José Luis Arellano, Vanessa García, José Betanzos, Óscar Güicho, María Gabriela Ibarra y Alan García.

Es una selección de 2020 hacia aquí, a raíz del Covid-19 a la fecha, con imágenes de paramédicos en plena labor de asistencia, el autocuidado en los tiempos de pandemia y el trabajo de aquellos voluntarios que estuvieron en la primera línea ante el virus que cambió la forma de vivir en el mundo.

En la Sala de Arte de la Universidad UAdeO, Abel Antonio Grijalva Verdugo, director de la Unidad Regional Culiacán inauguró la muestra.