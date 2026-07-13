Llevan su imaginación a las bibliotecas de Mazatlán

Tardes llenas de imaginación, aprendizaje y risas, disfrutaron niños mazatlecos en el programa “Pequeños Lectores”, una iniciativa que ha transformado las bibliotecas Margarita Ramírez de González y la Biblioteca de El Quelite en verdaderos centros de aventura y convivencia comunitaria.

En la Biblioteca Margarita Ramírez de González, ubicada en la colonia Infonavit El Conchi, los pequeños exploradores se sumergieron en las profundidades del océano a través de la lectura de Tursiops y los secretos del mar, de Cristina Hernando Polo. Tras descubrir los misterios de los habitantes marinos, los participantes activaron su ingenio y conciencia ecológica al elaborar coloridas medusas utilizando materiales reciclados.

La magia de las letras también llegó a la zona rural. En la Biblioteca Pública de El Quelite, los asistentes compartieron la entrañable lectura del cuento “Mi perro Roberto”, de Rodrigo Folgueira. Al terminar el libro, los niños dieron color al personaje principal y reforzaron su desarrollo motriz y sana convivencia mediante el tradicional juego de “Los Congelados”.