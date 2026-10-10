Llevará Chicos Jazz los ritmos de América al Festival Cultural Sinaloa

Un recorrido musical por las distintas expresiones del continente americano ofrecerá la agrupación mazatleca Chicos Jazz con el concierto “Panamericana Jazz”, como parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026.

La presentación se realizará el jueves 15 de octubre, a las 18:30 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán, con entrada gratuita para el público.

La propuesta musical plantea un encuentro entre la tradición jazzística de Estados Unidos y los ritmos latinoamericanos, mediante una selección que incorpora boleros, música brasileña y sonidos de México y Cuba.

A través de la improvisación y la fusión de distintos estilos, el ensamble busca mostrar la diversidad musical del continente y las conexiones que existen entre sus culturas.

Chicos Jazz está integrado por Mariana Pamplona, en la voz; Miguel Velarde, en el clarinete, y Samuel Chiquete, en el bajo. Para este concierto también participarán Jesús Jasso, en la guitarra, y Omar Ríos, en la batería.

La agrupación desarrolla una propuesta que combina elementos del jazz tradicional con ritmos latinoamericanos, en un repertorio que permite explorar diferentes sonoridades y formas de interpretación.

El concierto forma parte de las actividades del Festival Cultural Sinaloa 2026, iniciativa que reúne presentaciones artísticas en distintos municipios del estado y acerca al público a propuestas musicales, escénicas y culturales.

Con “Panamericana Jazz”, el público mazatleco tendrá la oportunidad de disfrutar de una presentación gratuita en la que el jazz servirá como punto de encuentro entre las tradiciones musicales de América.