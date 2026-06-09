Llevará Dania Paola la voz de México hasta Francia

La pasión por la música, años de preparación y una oportunidad que llegó de manera inesperada llevarán a la cantante sinaloense Dania Paola Gallardo Fernández a representar a México en Francia durante la 45 edición del Festival Cultures aux Coeurs Danses, Musiques, Voix et Arts du Monde, que se celebrará del 27 de julio al 2 de agosto en Montignac-Lascaux.

La artista, originaria de Culiacán y radicada en Mazatlán, fue seleccionada tras un proceso de audición convocado por la agencia francesa Azteca Latin Music, luego de que una amiga dedicada al folclor mexicano en Dinamarca le compartiera la invitación para participar.

“Fue una casualidad muy bonita. Me recomendaron para hacer una audición porque buscaban una cantante mexicana o latina, mandé videos, tuvimos videollamadas y después de un proceso en el que participaron otras intérpretes, me eligieron a mí”, comentó.

La invitación oficial fue emitida por la organización francesa L’Amicale Laïque du Montignacois, responsable del festival que forma parte del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales (CIOFF), organismo colaborador de la UNESCO dedicado a la preservación de las tradiciones culturales y el patrimonio inmaterial de los pueblos.

Además de participar en el festival, Dania realizará una gira artística por diversas ciudades francesas del 29 de junio al 24 de agosto, compartiendo escenarios con representantes culturales de distintas partes del mundo.

Para la cantante, la noticia representó una mezcla de emoción, agradecimiento y esperanza.

“Sentí mucha ilusión porque muchas veces la gente te pregunta por qué no te fuiste a buscar oportunidades a otros lugares. Ahora esta oportunidad llegó cuando menos lo esperaba y me demuestra que nunca es tarde para cumplir un sueño”, expresó.

Con 33 años de edad, esposa, madre de familia y maestra de educación especial, Dania ha construido una trayectoria artística sólida desde la infancia.

Formó parte de coros escolares dirigidos por reconocidos maestros sinaloenses como José Bernal Amador y José Ramón Valencia Badachi, participó en grabaciones discográficas y posteriormente inició su carrera profesional en grupos versátiles, bares y eventos sociales.

Actualmente integra el Grupo Fussion, una de las agrupaciones versátiles con mayor presencia en Mazatlán, además de desarrollar su proyecto solista Dania Live Karaoke.

Desde 2024 también forma parte de Mazazul 12 como cantante principal, proyecto musical dirigido por el promotor cultural canadiense Phil Nevile, con el que ha participado durante dos años consecutivos en presentaciones realizadas en el Teatro Ángela Peralta dentro de la Temporada Gordon Campbell, compartiendo escenario con músicos internacionales.

Ahora, su preparación está enfocada en mostrar la riqueza musical de México ante el público europeo.

Su repertorio incluirá boleros, baladas, música ranchera con mariachi, cumbias, salsa, merengue y hasta banda sinaloense, con la intención de ofrecer una visión amplia de la cultura mexicana y latinoamericana.

“Quiero llevar un poco de todo. La música mexicana es muy amplia y hermosa. No puede faltar Bésame Mucho, pero también quiero que conozcan nuestra música sinaloense”, comentó.

Entre las canciones que contempla interpretar destacan temas que evocan sus raíces, como Mazatlán y Culiacán, buscando compartir con el público francés una muestra auténtica de la identidad cultural de su estado.

Mientras prepara maletas, repertorio y nuevos proyectos musicales, entre ellos la grabación de sus primeras producciones para plataformas digitales, Dania reconoce que esta experiencia representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Cuando amas lo que haces, nunca es tarde. Los sueños sí llegan, pero hay que trabajar todos los días por ellos”, dijo la artista que dentro de unas semanas llevará la voz de Sinaloa y de México a uno de los escenarios culturales más importantes de Europa.