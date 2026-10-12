Llevará el Festival Cultural Sinaloa actividades artísticas al sur del estado

El Festival Cultural Sinaloa 2026 continuará su recorrido por el sur del estado con una programación que reunirá música, artes visuales, teatro, literatura y espectáculos familiares el viernes 16 de octubre, en actividades organizadas por el Instituto Sinaloense de Cultura (Isic), a través de su Delegación Sur.

En Mazatlán, la jornada comenzará a las 18:30 horas con la inauguración de la exposición “Imágenes Luminosas”, del artista Manuel V. Carlock, en el Museo de Arte de Mazatlán.

La muestra propone un acercamiento a la imagen, la luz y los contrastes mediante el arte gráfico. La entrada será libre.

Más tarde, a las 19:00 horas, el Teatro Ángela Peralta recibirá el “Tributo a Los Beatles”, a cargo del Coro de Ópera de Sinaloa y el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), bajo la dirección de Marco A. Rodríguez.

El programa rendirá homenaje a la agrupación británica con interpretaciones y arreglos musicales especiales. Los boletos tendrán precios de 200, 250, 300 y 350 pesos y estarán disponibles en la taquilla del teatro.

Ese mismo día, las actividades también llegarán a Concordia, donde la Feria del Libro será sede de dos propuestas dirigidas al público familiar.

A las 9:00 horas, la narradora Georgina Martínez presentará “Valija de cuentos viajeros”, una actividad que acercará a niñas y niños al mundo de las historias y la imaginación (Martínez se presentará también el jueves 15 de octubre en Escuinapa y el martes 20 de octubre en San Ignacio).

A las 9:45 horas, el Grupo La Maleta ofrecerá “Magia y Circo”, un espectáculo que combinará recursos circenses y magia. Ambas actividades serán gratuitas y se realizarán en el Polideportivo, sede de la feria.

En San Ignacio, la Compañía de Teatro de Calle del Isic presentará “Se vende una mula”, bajo la dirección de Iván Camargo. La función está programada a las 17:00 horas en la Plazuela Municipal de San Javier, con entrada libre.

En esta misma sede, pero el día sábado 17 de octubre, “Magia y Circo”, se presentará a las 17:00 horas. El Festival Cultural Sinaloa 2026 busca acercar distintas expresiones artísticas a las comunidades sinaloenses mediante actividades en varios municipios.

La programación también contempla presentaciones en Escuinapa y El Rosario, como parte de su recorrido por el sur del estado.

Los horarios y actividades están sujetos a cambios. Los interesados pueden consultar la programación completa y visitar el sitio oficial del Isic: https://isic.gob.mx/fcs26/.