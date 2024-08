“Esta obra la empecé a planear hace dos años y medio, a mí me gusta mucho la historia medieval, las civilizaciones antiguas, teniendo como base lo que es la religión para el hombre, siempre, cuando tiene un problema, el hombre ora, invoca, les pide a seres superiores. Entonces me dije ‘por qué no hago una obra donde se canten invocaciones, oraciones que han sido usadas y siguen siendo usadas con el paso de los siglos o milenios’, y me di a la tarea de hacer una investigación sobre textos”, compartió el compositor.

“La invocación es parte de la naturaleza humana para tratar de contactar a estos seres etéreos y, bueno, hice una selección de seis textos antiguos que originalmente serían cantados en su traducción, posteriormente en latín, pero preferí que se cantaran en su idioma original”.

La obra incluye dos textos de la Biblia, el salmo 133, que es una invocación para la hermandad, el Evangelio de Juan que habla de que todos somos carne y en carne nos convertimos. Incluyó un poema del Libro de los Muertos de los egipcios, una invocación a Ra para que se abran las puertas del cielo o del paraíso mientras va entrando el alma.

También, un poema de Nezahualcóyotl, con la invocación para que la muerte no sea tan dolorosa. Además, una oración de Mesopotamia para ahuyentar a los demonios de la noche, que muchas veces quitan el sueño y la última es una invocación cuando la gente está enferma, sobre todo los niños. Pertenece a Francia del siglo VI está en un francés antiguo.

La obra fue seleccionada el año pasado, a finales del 2023, para ser presentada en París, donde también hizo una conferencia ante una comunidad de compositores y científicos del Instituto de Investigaciones Acústico Musicales, el IRCAM.

“La verdad me fue muy bien porque entre no me di cuenta del público que tenía hasta que terminé, estaba un maestro mío, que tuve en mis años de estudio Philippe Manoury, otro gran compositor que también fue mi maestro, Jean Baptiste Bardier, dos genios fundadores que aparte crearon la plataforma tecnológica en la cual nosotros componemos”.

Aquí la voz humana tiene su propia personalidad, dijo, no está sola la tecnología, hay un equilibrio y son verdaderas arias para soprano y electrónicos y fue invitada para presentarse en el Festival Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

“Fui invitado por los organizadores para presentarla y ser uno de los compositores residentes. Voy a dar tres conferencias y el estreno de invocaciones, una sobre Invocaciones, un panel con otros compositores, y en la tercera voy a hablar sobre el panorama composicional de los últimos 30 años en México”, apuntó.

“Estoy muy contento porque soy el primer sinaloense en ir al Festival de Música Nueva, que tiene 46 años. Yo había aplicado varias veces y ahora no apliqué me llamaron, pues qué más puedo pedir, lo que pasa es que ellos estuvieron pendientes del IRCAM”.

Invocaciones, consideró, es un parteaguas en su producción musical, pues no solamente hace música electrónica, sino para orquesta, cámara, y en esta obra usa la tecnología de la voz.

Sobre la Inteligencia Artificial, comentó que las tecnologías hay que acotarlas para que no se hagan un caos y hagan lo que que como compositor desea.

Recordó que hace 14 ó 15 años utilizó una semi inteligencia artificial con una obra para flauta, Ciudad de cruces, y él hizo el software.

“Yo hago el software de todas mis obras, pero ahí programé un algoritmo no finito, es decir, que no se cierra, sino que da resultados abiertos y el flautista era escuchado por las computadoras y generaba una voz o voces secundarias”.

Ahora, añade, las herramientas son muy avanzadas y las computadoras muy complejas, pero hay que acotar para que la tecnología haga lo que el compositor necesite.

Para su estreno en México, la obra Invocaciones será cantada por la soprano Perla Orrantia.

“Ella es un músico muy profesional, no nada más es cantante de ópera. Es académica, directora de coros. La verdad es un placer trabajar con ella”.

Aldo Rodríguez

- Nació en Culiacán, Sinaloa.

- Pionero en la Electroacústica y las Artes Digitales en Sinaloa y el Noroeste del país.

- Como compositor e investigador, ha desentrañado los secretos de las ondas sonoras y las texturas digitales.

- Es egresado en Electroacústica y Artes Digitales con posgrado por parte del IRCAM en París.

- Tiene doctorado en Musicología.

- Es Productor/Investigador en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.