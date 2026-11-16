Con la intención de acercar el arte a las colonias y descentralizar la actividad cultural de Culiacán, el pintor y muralista Ernesto Ríos inaugurará Casa Ríos, un espacio ubicado en su propia casa, en la colonia Lázaro Cárdenas, que abrirá con la exposición Mathias Goeritz & Frida Collection, este viernes 20 de noviembre, a las 17:00 horas.

La muestra reunirá pinturas, esculturas, apuntes y documentos del artista alemán nacionalizado mexicano Mathias Goeritz, además de una pieza vinculada con Frida Kahlo: un dije de cobre bañado en plata, firmado y fechado por la pintora en 1941.

Durante el anuncio del proyecto, Ríos explicó que la galería surge de una iniciativa personal, construida con recursos propios, como parte de su trayectoria como artista, promotor y gestor cultural, y con el propósito de llevar propuestas artísticas a espacios alejados del centro de la ciudad.

“Quiero que esta galería sea un ejemplo para otros artistas, para que ellos abran su espacio en su casa, los que pueden. Necesitamos que haya movimiento cultural, movimiento artístico”, expresó.

El artista consideró necesario descentralizar los espacios culturales, pues, señaló, existe la percepción de que el arte solamente se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, mientras que colonias de la periferia también necesitan propuestas y oportunidades de acercamiento a la cultura.

“La galería estará en el segundo piso, pero el próximo año va a ser toda la casa. Le pusimos Casa Ríos y quiero poner un ejemplo e invitar a los demás artistas a que hagan lo mismo”, comentó.

La exposición está integrada por obras de Mathias Goeritz, artista nacido en Polonia en 1915, quien llegó a México en la década de 1950 y desarrolló una importante trayectoria en la pintura, escultura y arquitectura.

La colección fue reunida a través de las organizaciones con las que trabaja Ríos: Arte Sin Fronteras por la Paz, de Colombia; la Federación Mundial de Gestores Culturales (FMGC), de El Salvador, y la Organización Mundial de Artistas Integrados (OMAI). Algunas piezas pertenecen a coleccionistas particulares y otras al propio organizador.