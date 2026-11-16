Con la intención de acercar el arte a las colonias y descentralizar la actividad cultural de Culiacán, el pintor y muralista Ernesto Ríos inaugurará Casa Ríos, un espacio ubicado en su propia casa, en la colonia Lázaro Cárdenas, que abrirá con la exposición Mathias Goeritz & Frida Collection, este viernes 20 de noviembre, a las 17:00 horas.
La muestra reunirá pinturas, esculturas, apuntes y documentos del artista alemán nacionalizado mexicano Mathias Goeritz, además de una pieza vinculada con Frida Kahlo: un dije de cobre bañado en plata, firmado y fechado por la pintora en 1941.
Durante el anuncio del proyecto, Ríos explicó que la galería surge de una iniciativa personal, construida con recursos propios, como parte de su trayectoria como artista, promotor y gestor cultural, y con el propósito de llevar propuestas artísticas a espacios alejados del centro de la ciudad.
“Quiero que esta galería sea un ejemplo para otros artistas, para que ellos abran su espacio en su casa, los que pueden. Necesitamos que haya movimiento cultural, movimiento artístico”, expresó.
El artista consideró necesario descentralizar los espacios culturales, pues, señaló, existe la percepción de que el arte solamente se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, mientras que colonias de la periferia también necesitan propuestas y oportunidades de acercamiento a la cultura.
“La galería estará en el segundo piso, pero el próximo año va a ser toda la casa. Le pusimos Casa Ríos y quiero poner un ejemplo e invitar a los demás artistas a que hagan lo mismo”, comentó.
La exposición está integrada por obras de Mathias Goeritz, artista nacido en Polonia en 1915, quien llegó a México en la década de 1950 y desarrolló una importante trayectoria en la pintura, escultura y arquitectura.
La colección fue reunida a través de las organizaciones con las que trabaja Ríos: Arte Sin Fronteras por la Paz, de Colombia; la Federación Mundial de Gestores Culturales (FMGC), de El Salvador, y la Organización Mundial de Artistas Integrados (OMAI). Algunas piezas pertenecen a coleccionistas particulares y otras al propio organizador.
Entre las obras que se exhibirán hay esculturas de metal y bronce, trabajos relacionados con la figura de la serpiente, uno de los símbolos recurrentes del artista, así como representaciones de cruces y cristos crucificados.
También se presentarán alrededor de 50 a 60 bocetos y apuntes en los que Goeritz desarrollaba sus ideas y proyectaba sus esculturas y pinturas. Estos documentos estarán colocados en vitrinas para que el público pueda apreciar sus procesos creativos.
Ríos explicó que la obra de Goeritz se caracteriza por la experimentación con formas geométricas, manchas, pinceladas y técnicas mixtas, así como por su trabajo con materiales como latón, bronce, acero inoxidable y hierro.
Uno de los atractivos de la exposición será el dije relacionado con Frida Kahlo, elaborado en el taller de joyería Las Delicias, en Puebla, por el estadounidense William Spratling, quien llegó a México en la década de 1930 y mantuvo amistad con Diego Rivera y Frida Kahlo.
De acuerdo con Ríos, la pieza lleva la firma de Kahlo en la parte posterior y la fecha de 1941. Su presencia busca también atraer al público hacia la obra de Goeritz.
“Cuando decimos Mathias Goeritz probablemente por acá no lo conozcan tanto; cuando decimos Frida Kahlo, todo el mundo la ubica, hasta los niños. Por eso decidimos poner una piecita de Frida para que jale más a la gente y conozcan también por medio de Frida a Mathias Goeritz”, explicó.
El promotor cultural adelantó que la intención es mantener una programación continua, con exposiciones de artistas históricos y creadores que han representado distintas etapas del arte mexicano. La muestra permanecerá abierta aproximadamente dos semanas y posteriormente se anunciarán nuevas propuestas.
Asimismo, compartió que trabaja en la apertura de una galería en Ciudad de México, proyecto que buscará vincular a artistas sinaloenses con creadores de otras regiones y figuras reconocidas del ámbito artístico.
Ríos también planteó la necesidad de impulsar pequeños museos y galerías en las escuelas, desde preescolar hasta secundaria y preparatoria, para que niñas, niños y jóvenes tengan espacios donde exhibir sus trabajos.
“Los niños, la verdad, se emocionan mucho cuando les exponen algún trabajito que ellos hacen”, señaló, al considerar que acercar el arte a las comunidades escolares puede contribuir a una transformación cultural.
La inauguración de Mathias Goeritz & Frida Collection será este viernes 20 de noviembre, a las 17:00 horas, en FMGC Gallery, ubicada en calle Presidente Ignacio Comonfort número 1960, colonia Lázaro Cárdenas. El organizador precisó que en el GPS puede aparecer como número 59, referencia que facilita la llegada al inmueble, ubicado a tres cuadras de la Central de Abastos.
La apertura incluirá un recorrido por la exposición, música y una convivencia con los asistentes.