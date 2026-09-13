Llevará Jorge Avendaño el ‘Gótico norteño’ de Sinaloa a Nueva York

“Hay un ecosistema literario muy fuerte en Sinaloa, un ecosistema artístico muy fuerte que considero yo que es ese mar que habitamos”.

“En términos de la lengua en español, la lengua como la usamos en México y la lengua como la utilizamos en Sinaloa, me parece que es una variante muy importante que se tiene que dar a conocer”, dice.

El lema de la feria, aseguró, le permite reflexionar sobre las distintas maneras en que se transforma y se adapta el español, particularmente la variante que se habla en Sinaloa.

“Para mí significa una plataforma para no nada más dar a conocer mi literatura, sino también charlar un poco de lo que implica la literatura que estamos haciendo en Sinaloa ahorita”, expresa.

Para Avendaño, la invitación representa también una oportunidad para mostrar que en Sinaloa existe un ecosistema literario y artístico con voces capaces de dialogar con públicos internacionales.

En el encuentro, cuyo eje es “La lengua, el mar que somos”, Avendaño compartirá su trabajo literario y hablará de la identidad y la voz sinaloense a partir de Gótico norteño, plaquete publicado por el Instituto Sinaloense de Cultura como parte de las colecciones de la revista Timonel.

Llevar una mirada distinta de Sinaloa, que no se limite a la violencia que suele ocupar los espacios de la información, es uno de los propósitos del escritor sinaloense Jorge Avendaño al participar como Voz invitada en la Feria del Libro de Nueva York, que se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre.

El autor sinaloense participará como Voz invitada de la FIL de Nueva York.

El autor sinaloense participará como Voz invitada de la FIL de Nueva York.

Un gótico nacido en el noroeste

En Gótico norteño, integrado por tres textos, el autor toma como referencia las narrativas góticas europeas y estadounidenses, pero en escenarios y con problemáticas del noroeste mexicano.

“El gótico en Europa se desarrolla en entre castillos, y paisajes de mucho frío, entonces yo pensaba, que un gótico del noroeste se tendría que desarrollar en nuestras carreteras, en el calor, en los espacios que han sido lesionados por la violencia”, explica.

A partir de la tradición del gótico sureño estadounidense, donde lo monstruoso y lo grotesco funcionan como herramientas de crítica social, el escritor sinaloense utiliza el género para aproximarse a la realidad de la región.

“Busqué utilizar un medio literario para generar esta crítica, esta denuncia de lo que ocurre actualmente en la región”, apunta.

Uno de los cuentos es “Balada de Culiacán”, que tiene como protagonista a una mujer que sufre los embates de la violencia y resuelve las cosas de acuerdo con lo que ha vivido.

“Parecería ser también un espacio grotesco, pero a la vez ofrece cierta poesía de habitarla”, dice.

Escribir de frente a la violencia

La violencia que ha marcado a Sinaloa en los últimos años es una preocupación presente en su obra, aunque su intención, aclara, no es convertir al crimen ni a sus protagonistas en héroes o heroínas, sino que su interés es explorar las consecuencias que ese contexto tiene sobre la identidad y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

“Me preocupa esta parte en la que tenemos que interiorizar mucho de lo que ocurre, mucha de la violencia, pero a la vez también tenemos que construir situaciones artísticas en las que, por medio de la plástica, por medio de la música, por medio de la literatura, se pueda contribuir a entender el fenómeno de la violencia y eventualmente atacarlo y disminuirlo”.

Por ello, considera que quienes escriben desde Sinaloa tienen una responsabilidad frente a su entorno.

“En mis textos no existen héroes y no existen heroínas porque la intención no es vanagloriar al crimen o a los generadores del crimen. La intención es hacer un reflejo, interiorizar, pensar, crear un poco de denuncia y sobre esa cuestión utilizar al arte como un medio”.

Mostrar el otro rostro de Sinaloa

En Nueva York, Avendaño quiere que los lectores conozcan una entidad que no puede explicarse desde una sola perspectiva.

“Sinaloa no es nada más lo que se ve en los medios”, afirma.

El escritor busca mostrar las múltiples dimensiones de la entidad: sus problemas, pero también sus expresiones artísticas, deportivas y la labor cotidiana de quienes continúan trabajando por el estado.

“Sinaloa no es una cuestión unidimensional, tiene muchas aristas, tiene muchas manifestaciones; dentro de esas manifestaciones están las manifestaciones de violencia, pero también están las manifestaciones artísticas, las manifestaciones deportivas, las manifestaciones de la misma gente que sigue trabajando por el estado”.

Avendaño radica desde hace 15 años en Ciudad de México, pero Sinaloa permanece como una presencia constante en su vida y en su escritura.

Esa relación también atraviesa su próximo libro, Estos días oscuros en medio de los cerros, seleccionado por la colección Palabras del Humaya, un proyecto que explora las distintas identidades que lo han formado.

El libro, señala, trabaja precisamente con “las cuestiones de identidad que nos construyen, que nos van formando como personas”.

La intención es que sea publicado y presentado próximamente en la Feria del Libro de Culiacán.

Actualmente, Avendaño se ha propuesto ahora emprender una novela.

“Me quiero dar la oportunidad de tomar un aliento más largo y escribir novela”, comenta.

Ya ha comenzado a redactar algunas cuartillas y busca disciplinarse para llevar una historia hacia una narrativa de largo aliento.

Mientras escribe, lo acompañan las lecturas de Juan Rulfo, Rosario Castellanos y Cristina Rivera Garza. Entre sus influencias también reconoce a dos narradores sinaloenses: su abuelo materno, “tata Chonene”, a quien recuerda como un extraordinario narrador oral, y el escritor Élmer Mendoza, quien fue su maestro.

La invitación a Nueva York llega así en un momento de expansión de Gótico norteño, un libro que, reconoce Avendaño, ha tenido una recepción mayor a la que esperaba.

“Me sorprende mucho y me sorprende gratamente que Gótico norteño esté llegando tan lejos, a tantas audiencias y que no nada más se esté quedando en un nivel nacional, sino que esté llegando a un nivel internacional”.

El autor

Jorge Alberto Avendaño nació en 1978. Es originario de San Pedro de Rosales. Estudió Letras Modernas e Inglesas en la UNAM, Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ganó el premio del Segundo Certamen Nacional de Relato Personal “Mi historia inolvidable” (UNAM, 2015), también del Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría de cuento “Sergio Pitol”.

Obtuvo Mención Honorífica en el Premio Estatal de Artes Visuales y Cuento de Horror 2023 (Museo de Arte de Mazatlán). Ha publicado el libro de cuentos “Bajo la sombra de las amapas” (UAS) y el plaquette de cuentos “Gótico norteño”. Recibió el apoyo PECDAS Sinaloa en la categoría Creadores con trayectoria en 2024.