Llevará La Terca Teatro la historia de ‘Sabueso’ a Durango

La desaparición de Reyes Yosimar García Cruz, policía desaparecido en Culiacán, y la búsqueda emprendida por su madre, María Isabel Cruz Bernal, son el eje de Sabueso, la pieza escénica con la que La Terca Teatro representará a Sinaloa en el Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte, que se celebra en Durango.

Teresa Díaz del Guante, dramaturga y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2024-2027, informó que la agrupación sinaloense formará parte de este encuentro, programado del 12 al 17 de octubre en el Teatro Victoria, como parte del Festival Revueltas 2026.

“Habrá un primer encuentro de Teatro del Norte, en el marco del Festival Revueltas de Durango; hay un grupo invitado de Sinaloa”, expresó.

La presentación de Sabueso está programada para el viernes 16 de octubre, a las 19:00 horas, con una propuesta que aborda la desaparición forzada desde la memoria y el testimonio de Cruz Bernal, fundadora y líder del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras.

La obra reconstruye la historia de Isabel a partir de la desaparición de su hijo, desde el momento en que recibe la noticia de que se lo llevaron de su casa hasta la búsqueda que emprende en calles, drenes y terrenos, decidida a encontrarlo y a enfrentar las dificultades del sistema de justicia.

A través de la dramaturgia, Díaz del Guante lleva a escena la experiencia de una madre que convierte el recuerdo en una guía para buscar, en una historia marcada por la incertidumbre, los sueños y la exigencia de justicia.

Escrita durante el Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en 2019, Sabueso formó parte de la Muestra Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 2022 y fue seleccionada para el Festival de Monólogos Teatro a una Sola Voz en 2024.

El Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte reunirá durante seis días a compañías de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y Durango, con propuestas contemporáneas que reflejan la diversidad de las artes escénicas de la región.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), con el propósito de impulsar la descentralización de la actividad teatral y favorecer el intercambio entre creadores del norte de México.