Llevará la UAS más de 250 títulos a la Feria Internacional del Libro Guadalajara

La Universidad Autónoma de Sinaloa confirmó su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, uno de los eventos literarios y académicos más importantes de su tipo, donde el sello editorial universitario mostrará más de 250 títulos entre novedades editoriales y libros de su catálogo que abarcan todas las áreas del conocimiento.

La directora de Editorial UAS, Azucena Manjarrez Bastidas, informó que esta feria, la cual se desarrollará del 29 de noviembre al 7 de diciembre y este año tendrá como invitado especial al país de Barcelona, representa un espacio estratégico para ampliar el alcance de la producción editorial y consolidar la labor que realiza el sello universitario en la difusión y fomento de la lectura.

“Como universidad vamos a tener nuestro stand y llevamos 975 libros que se desprenden de 273 títulos. Ustedes pueden ver aquí, estas son nuestras novedades editoriales, pero además de esto, la universidad tiene libros en su catálogo que abarcan todas las áreas del conocimiento, que es historia, psicología, educación, academia, literatura”, anunció.

Entre los títulos que la UAS exhibirá se encuentran novedades de literatura infantil y juvenil como Diablo Diablito de Beatriz Reyes Cano y Salir del Bosque de Iliana Olmedo, además Hacinado, novela de Bibiana Elizabeth Hernández; Ensayos sobre Oscar Liera del universitario Javier Velázquez; el libro de los Discursos de los Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otros más.

Adelantó que también estarán presentes en la reunión nacional de Altexto, que reúne a las editoriales universitarias y académicas de México, encuentro importante en el que dijo se fortalecen alianzas y se pueden explorar futuras coediciones, como las que lograron en la asamblea pasada con el Colegio de la Frontera Norte.

“Más allá de lo académico, hemos emprendido varios programas de fomento de la lectura y también es una finalidad que se conozcan los libros que está haciendo la universidad”, compartió.

Manjarrez Bastidas comunicó que en esta edición también los amantes de la lectura podrán encontrar libros de Andraval Ediciones dentro del estand del sello Rosalino, además informó que a la par los títulos de la UAS también se exhibirán en el estand de Altexto.

“La Feria del Libro nos permite mostrar lo que se está haciendo en la universidad, que estos libros no se queden aquí en la bodega, que no se queden en lo local. La intención es que se conozcan a nivel nacional e internacional. Va a haber editores de otras partes del mundo en esta feria que cada año se dan cita y eso nos permite a nosotros entablar relaciones laborales para publicar libros”, manifestó.