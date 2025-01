”Realizar la audición en video sí fue un trabajo muy duro, pero tuve el apoyo de otro amigo bailarín, por lo que me sentí bastante acompañada, dado que todo tenía que salir perfecto y en una sola toma, porque no solo estaba compitiendo contra los que enviaron su audición en video, también contra los que la hicieron de manera presencial en Inglaterra, fue un proceso muy duro, pero valió la pena, todo fluyó de manera bonita”.

Dicho programa detalló María Laura, existe desde hace muchos años, la compañía de Jasmin Vardimon se fundó en los 90, y el programa lleva ya 10 generaciones, y fue via Instagram que la mazatleca lo descubrió, donde la compañía lanzó su convocatoria, esperando así su momento para poder audicionar e ingresar al JV2, que se realiza de manera semestral, comúnmente de abril a octubre.

Agregó que esta oportunidad le ayudará a irse dando a conocer, buscando posicionarse como bailarina en lugares tan importantes. “Estoy muy emocionada porque además soy la única mexicana seleccionada, de entre cientos de aspirantes de todo el mundo, es algo que no puedo creer aún, es un gran logro en mi carrera como bailarina”.

"Me siento muy contenta porque formaré parte del programa denominado JV2, en el que estaré durante seis meses participando con bailarines de la misma compañía, aprendiendo todo su repertorio, y para mí la mejor parte es que podré realizar gira de presentaciones con ellos, por lo que creo es un programa completo tanto en entrenamiento como en experiencia profesional”, detalló Gómez Llanos.

“Este logro me llena de mucho orgullo, creo que es una oportunidad muy bonita no solo para mí, sino para que el mundo pueda de pronto voltear los ojos hacia Mazatlán como un destino turístico, donde existen buenos artistas, atletas, personas de bien, que emergen y que desean salir y alcanzar sus sueños, representando orgulloso a su tierra, y yo estoy orgullosa de decir que soy de Mazatlán, de Sinaloa, de México”.

Con más de 20 años dentro de este mundo artístico, María Laura considera que la danza ha sido su compañera de vida, siempre presente en los mejores momentos de su vida.

“Creo que María Laura sin la danza no sería nada, es mi estilo de vida, la danza ha estado desde los momentos en los que me estaba descubriendo cuando era una niña saliendo al mundo con muchas ganas de querer bailar, moverme, y no sólo es la danza, es todo lo que hay detrás de ella, todo lo que creas en este entorno volviéndose tu familia, convirtiéndose en un núcleo, en un todo, algo profundo y hermoso”, resaltó.

Sus redes sociales

Instagram: malagomezllanos

Facebook: María Laura Gómez Llanos