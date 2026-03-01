Llevará ‘Protocolo 33_12’ al Museo de Arte de Mazatlán

“Protocolo 33_12” un proyecto que acerca las artes escénicas a diversos públicos, se presentará dentro de la programación del ciclo Escenarios IMSS–Cultura 2025–2026, el viernes 6 de marzo, a las 17:00 horas, el Museo de Arte de Mazatlán.

La puesta en escena contemporánea está dirigida por Elena Suárez Guevara y es producida por la compañía de Citlali Iglesias, bailarina, coreógrafa y docente con sede en Mazatlán, Sinaloa. El elenco está conformado por Andrea Luna y la propia directora.

La obra transporta a la audiencia hacia el año 3021, un futuro donde el contacto físico ha desaparecido y la humanidad ha perdido empatía, cuidado y sensibilidad por su entorno y los otros seres humanos.

En ese contexto ficticio, dos científicas son enviadas al presente con la misión de recopilar información sobre la interacción humana, detonando preguntas profundas sobre los vínculos sociales y la manera en que las personas se relacionan en la actualidad.