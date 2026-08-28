Llevarán a Casa Haas el legado de José Alfredo Jiménez

El legado musical de José Alfredo Jiménez llegará a Casa Haas con “Flor de tres raíces”, un musical original producido por Estudio Vocal VOCE que combinará ficción, acontecimientos biográficos y música en vivo.

La puesta en escena tendrá una función el viernes 18 de septiembre, a las 19:00 horas, y propone un encuentro atemporal entre tres figuras fundamentales de la música mexicana: Lola Beltrán, Chavela Vargas y Lucha Villa.

A través de sus recuerdos, confrontaciones y canciones, las protagonistas mostrarán la influencia que el compositor guanajuatense tuvo en sus vidas y trayectorias, mientras la historia aborda temas como el amor, la memoria y el arraigo cultural.

El repertorio contempla arreglos en vivo de temas como “Un mundo raro”, “El último trago”, “La media vuelta”, “Ella” y “Si nos dejan”, además de un ensamble especial con “El Rey” y “Paloma Negra”.

La propuesta estará bajo la dirección artística del tenor mazatleco Eduardo Tapia, quien además dará vida a José Alfredo Jiménez.

Tapia es egresado del Centro Municipal de las Artes y maestro de canto, con trayectoria en producciones operísticas como “El barbero de Sevilla”, “La Traviata” y “Tosca”.

El elenco también está integrado por Sarah Holcombe, mezzosoprano con proyección internacional, quien debutará en Nueva York este año; Rode Ríos, de 19 años, quien interpretará a Chavela Vargas, y Gabriela Gordián, cantante de teatro musical reconocida con el primer lugar y el premio a Mejor Intérprete Femenina en el festival Siembra una Canción.

Para Tapia, “Flor de tres raíces” representa una propuesta interdisciplinaria que busca acercar al público a la obra de uno de los compositores más importantes de la música mexicana, a través de las voces y personalidades de tres intérpretes que marcaron una época.

La función tendrá un aforo limitado a 80 localidades. Los boletos tienen un costo de 300 pesos y pueden adquirirse mediante el teléfono 669 123 7858.