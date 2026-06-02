Llevarán a la escena ‘La Muñeca Encantada’ y música en vivo

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se viste de gala para presentar uno de los eventos más esperados de la Temporada Primavera: “La Muñeca Encantada”. Las funciones se llevarán a cabo los próximos 12 y 13 de junio a las 19:00 horas, ofreciendo un espectáculo imperdible y apto para toda la familia.

Este gran montaje promete deslumbrar al público y enmarcará la celebración de fin de curso de la Escuela Municipal de Ballet Clásico, así como la graduación de los estudiantes que culminan el Taller de Ballet y de las alumnas que concluyen la carrera Técnica en Ballet Clásico.

Más de 100 jóvenes artistas compartirán el escenario con los bailarines profesionales de la Compañía Ballet de Mazatlán. La experiencia artística alcanzará su máximo esplendor gracias al acompañamiento musical en vivo de la Camerata Mazatlán, con músicos invitados de la Orquesta Juvenil del CMA bajo la dirección del maestro Sergio Freeman.

Ana Paola Villegas, coordinadora de la Escuela de Ballet, destacó la magia detrás de esta producción:

“La historia se desarrolla en una juguetería donde una muñeca encantada da vida a distintos juguetes y muñecos. Todo cambia cuando un niño queda atrapado en el lugar y tiene la oportunidad de ver cómo estos personajes cobran vida a través de la danza, en un relato sencillo y fácil de comprender tanto para niños como para adultos”.

Para la coordinación académica, “La Muñeca Encantada” representa un reto y un orgullo, al ser un montaje nuevo dentro de la institución que empuja a los alumnos a superar nuevos desafíos técnicos e interpretativos, inspirados por la convivencia directa con profesionales de la danza.

Los roles principales de “La Muñeca Encantada” serán alternados por las talentosas bailarinas Sandra Fernández y Marta Pamela Alcaraz. Al elenco estelar se suman Carlos Claramont, interpretando al Arlequín (símbolo de la alegría), y Óscar Treto, quien dará vida al personaje de la tristeza. El cuerpo de baile estará integrado por estudiantes de todos los niveles, desde propedéutico hasta niveles medios.

El evento tendrá una carga emotiva especial al celebrar el esfuerzo y la disciplina de los siguientes graduados:

Técnico en Ballet Clásico: Denise del Río Acosta, Silvia Victoria Osuna Phillip, Andrea Abigail Andrade Ibarra y Ángela Vanessa Medina Baltierra.

Taller de Ballet (Femenil): Camila Vázquez, Bárbara Díaz, Delfina Ahumada, Eva Victoria Galindo, Luz Victoria Armenta y Nicole Arcadia.

Taller de Ballet (Varonil): José Manuel Audebes, Cristopher Tejeda, Alexander Castro y José Francisco Zamora.

Los boletos ya se encuentran a la venta en la taquilla del teatro. Orquesta 350, 300, 250, 200. Horarios de lunes a viernes: 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Sábados: 09:00 a 13:00 horas.