El Grupo de Teatro Independiente Roca, que dirige Malú Morales, llevará a escena “Las extrañas maravillosas”, del dramaturgo Ramón Perea Rubio.

El estreno será el 17 de mayo, a las 19:00 horas, en el teatro de la Torre Académica y la siguiente función será el 30 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teatro Óscar Liera.

“A mí me gustó mucho esta obra porque narra un fenómeno que se ha recrudecido en los últimos años y es el feminicidio”, comentó Morales, quien tiene una trayectoria de más de 40 años en el teatro, primero como actriz, luego como docente y ahora como directora.

La obra es un símbolo del feminicidio, el mensaje es fuerte pero la obra no tiene escenas perturbadoras, al contrario, son un grupo de muchachas que viven en una azotea que comparten la vida, tienen ambiciones, proyectos de vida, ilusiones por vivir y que no saben que algún día se les puede truncar por la mano perversa de los secuestradores, asesinos, enfermos, qué se yo”.

Acompañada de algunas de las actrices que participan, Morales comentó que la obra es eminentemente feminista, y la idea es que el público no se vaya sintiendo compasión por las protagonistas, sino amándolas.

La actriz Adriana Jiménez comentó que en la puesta da vida Virginia, un personaje lleno de matices, con mucha chispa y alegría, y que como toda mujer tiene ilusiones y expectativas de vida, y que por circunstancias no sabe si las va a realizar.

“Tiene un mensaje muy hermoso, como madres que somos queremos concientizar, reforzar valores de lo que estamos haciendo en casa con nuestros hijos para que no nos ataquen”.

Rosita Félix compartió que interpreta a Martha, una mujer joven que tiene muchos sueños inmediatos y próximos.

“Es una obra de mucha conciencia, con humor y melodrama”.

Nancy Chávez compartió que ya había trabajado con la directora anteriormente, primero en una pastorela y luego en Las Ubarry. Ahora está feliz de dar vida a Joselin, la líder del grupo.

“Es muy inquieta, un poco ansiosa y también un poco inocente, se dedican a hacer piñatas”.

Yacsibe Flores señaló que su personaje es Carmen, una joven de origen rural, que es renegona pero también amorosa y compasiva con sus compañeras que viven en la azotea.

“Todas son unidas, va a haber un poco de drama, comedia, un poco de suspenso y la van a disfrutar muchísimo y lo más interesante es que hará al público reflexionar sobre cada situación que va a suceder”.

Malú Morales dijo que es la primera vez que hace el montaje de una obra cuyo autor está vivo y activo.

“El maestro Ramón es muy activo, la obra se montó antes en un teatro muy pequeño en Coyoacán con mucho éxito, yo no la vi, nos contó el maestro. No la quise ver para no contaminar la idea que yo tenía, respetamos el libreto, los símbolos que se manejan son míos y es la primera vez que se presenta en Culiacán”.

Lo que le llamó la atención para presentarla, comentó fue el tema y el autor, porque había sido su alumna en el taller El caracol.

“Conociendo cómo piensa, el feminismo, su inteligencia, audacia y preparación, nos contó un día sobre la obra, que trata sobre las muertas de Juárez, le pedí leerla, me mandó el PDF y dije ‘la quiero montar’, para mí fue un reto”.

La obra está dirigida para adolescentes, jóvenes y adultos.

Boletos

Los boletos están ya a la venta en Jaldi Café, Librería México y en la pizzería Los Barbajanes, a un costo de 150 pesos.