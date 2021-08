“Como actriz nunca había estado en cine, como tal, me había tocado hacer para televisión, teatro, títeres, bueno, si había estado muy chiquita y de manera muy de roce en la pantalla grande y ahora me tocó trabajar en esto y me sorprendí mucho de la calidad del trabajo que los jóvenes cineastas sinaloenses”, dijo.

“Además me sentí muy orgullosa de poder mostrar esa parte más teatral, de pronto surgieron ideas muy teatrales que se fueron al cine y eso se me hizo bonito, cuando lo vean podrán entenderme”.

Elisa comentó que los retos fueron muchos, pero se sintió muy bien actuando para cine.

“Yo lo platicaba con directores como Esteban Rogel y Alex López, de cómo me había sentido trabajando para cine y me sentí muy cómoda, muy en mi lugar, me sorprendí la verdad, de que pudiera trabajar tan a gusto en cine y me explicaron que tenía que ver con el tipo de teatro que hago”, señaló.