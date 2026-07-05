Llevarán al escenario el drama ‘Sentencia Conyugal’, en Culiacán

El grupo independiente Teatro Roca estrenará el próximo 10 de julio la obra “Sentencia conyugal”, un drama escrito y dirigido por Malú Morales que aborda los conflictos de un matrimonio marcado por las diferencias de carácter, el crecimiento profesional y la falta de comunicación.

La obra se presentará el viernes 10 de julio a las 18:00 horas en el Teatro Socorro Astol, en Culiacán, Los boletos tienen un costo de 200 pesos y pueden adquirirse a través de la página de Facebook de Teatro Roca o el día de la función en taquilla.

La historia presenta a una pareja con dos hijos cuya relación comienza a fracturarse cuando la esposa logra superarse profesionalmente, mientras el esposo enfrenta sus propias frustraciones, dando paso a una serie de confrontaciones emocionales que sostienen la trama.

“Es una experiencia fuerte, una experiencia humanística, porque se revelan en esta obra diferentes estados de ánimo, diferentes reacciones, diferentes emociones. Desde que la obra empieza, se van a encontrar con emociones” expresó la directora Malú Morales.

La dramaturga señaló que su interés siempre ha sido crear teatro que deje una reflexión, más allá del entretenimiento.

“El teatro creemos que es el espejo de la vida. Definitivamente el teatro refleja la vida y en esta obra se van a encontrar con situaciones con las que tal vez se identifique”, afirmó.

El elenco destacó que la preparación tomó cerca de tres meses debido a la complejidad emocional de los personajes. La actriz que interpreta a Paula explicó que el proceso implicó un trabajo profundo para comprender la psicología del personaje y transmitir sus emociones con autenticidad.

Por su parte, la actriz Marta Osuna señaló que la obra no busca descalificar al matrimonio, sino invitar a reflexionar sobre la comunicación, los valores familiares y el papel que desempeña cada integrante dentro del hogar.

Además del conflicto dramático, la puesta en escena, destacaron, incorpora momentos de humor y música que permiten al espectador transitar por distintos matices emocionales sin perder el eje central de la historia.

El actor Manuel Iribe consideró que la función también representa una oportunidad para acercarse al teatro en un momento complejo para la ciudad.

“Es un momento para distracción, diversión, pero obviamente reflexión”, comentó.