Llevarán al Museo de Arte el humor y la tradición con ‘El fandango de las calaveras’

El humor, la fantasía y las tradiciones mexicanas se reunirán en el escenario del Museo de Arte de Mazatlán con la puesta en escena El fandango de las calaveras, que llegará al puerto el próximo sábado 7 de noviembre a cargo de la compañía duranguense Producciones Teatrales FARO.

La función se realizará en el patio del recinto cultural a las 19:00 horas, con una cooperación de 120 pesos por persona, como parte de las actividades del Instituto Sinaloense de Cultura para promover las artes escénicas y mantener vivas las tradiciones populares.

La obra presenta a tres singulares calaveras, Basilisca, Serafina y Ofidia, quienes protagonizan desde el más allá una serie de situaciones cómicas que invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte, las emociones y los valores humanos.

A través de personajes entrañables y una atmósfera inspirada en las celebraciones del Día de Muertos, la puesta en escena propone un acercamiento divertido a una de las tradiciones más representativas de México, al tiempo que recuerda la importancia de conservar la memoria de los seres queridos.

Producciones Teatrales FARO, agrupación fundada el 17 de octubre de 1998 en Durango, cuenta con más de 25 años de trayectoria y más de 70 montajes teatrales bajo la dirección de Fátima del Rosario, con la colaboración de la actriz Adriana Carrola.

Entre sus producciones destacan La casa de Bernarda Alba, Los melindres de Belisa, Marcelino, pan y vino, Don Juan Tenorio y El fandango de las calaveras, obra que ha recorrido distintos espacios culturales y que también figura en el Anuario Teatral Mexicano 2014 del Instituto Nacional de Bellas Artes.

La presentación en Mazatlán representa una oportunidad para fortalecer el intercambio artístico entre Sinaloa y Durango, además de acercar al público a una propuesta que combina el teatro con las expresiones de la cultura popular mexicana.

Asimismo, el Museo de Arte de Mazatlán anunció que la compañía regresará en diciembre para participar en el Festival de Pastorelas del Museo de Arte de Mazatlán “Héctor Luna” 2026, dedicado a preservar una de las manifestaciones más representativas del teatro popular durante las fiestas decembrinas.