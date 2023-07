Raimon Masllorens, director de Brutal Media, comentó que “desde el primer momento que tuvimos la oportunidad de leer el manuscrito de Los genios supimos que la historia que cuenta tiene un enorme potencial para convertirse en una gran serie de ficción”.

En Los genios, Jaime Bayly presenta una trama entretenida y melodramática en ocasiones, explosiva e irreverente.

“Estamos encantados de que una productora tan rompedora como Brutal Media sea la encargada de llevarla a la pantalla. Hasta poder disfrutar de la adaptación, seguiremos leyendo a Bayly”.

La serie estará en Netflix y Bayly comentó en su canal de Youtube cómo fue el proceso de negociación.

Los genios (Galaxia Gutenberg) salió a la luz en marzo de este año. En ella, Bayly recrea los años en los que Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa fueron grandes amigos.

Se conocieron en el aeropuerto de Caracas en agosto de 1967, Vargas Llosa tenía 31 años, y era un escritor aclamado por la crítica. García Márquez tenía 40, y recién había publicado Cien años de soledad, con un enorme éxito editorial.

Ambos tenía como agente a la española Carmen Balcells y se hicieron amigos entrañables, pero la amistad se volvió hostil y en febrero de 1976 el peruano golpeó al colombiano en un teatro de Ciudad de México, derribándolo y dejándolo aturdido, con un ojo morado y la nariz rota, mientras le decía: “Esto es por lo que le hiciste a Patricia”, entonces la esposa de Vargas Llosa.

En su trabajo periodístico, Bayly, recogió testimonios y entrevistó a amigos de ambos escritores para intentar averiguar la razón de la pelea y por qué desde entonces ambos escritores fueron enemigos irreconciliables.

“Yo he tratado de armar el rompecabezas, desde que conocí a Vargas Llosa y me hice amigo de sus hijos, nunca me quisieron contar el detalle de lo que había pasado, Álvaro me dijo que García Márquez le había hecho algo muy feo a su madre”, contó en su momento Bayly.

“Cuando le pregunté a García Márquez en Washington, a mediados de los 90, por qué se había peleado y él me dijo ‘habla con mis amigos, yo no te puedo contar nada’”.

A su programa invitó a tres amigos cercanos de García Márquez, Álvaro Mutis, Tomás Eloy Martínez y Plinio Apuleyo Mendoza, cada uno le dio su versión y todos a favor de García Márquez.