Llevarán ‘El túnel’ al lenguaje de la danza

La literatura de Ernesto Sábato llegará al escenario del Teatro Ángela Peralta a través de la danza contemporánea con el estreno de “Castel: El Universo de la desolación”, puesta en escena inspirada en la novela “El túnel, que forma parte de la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026.

La función será el viernes 2 de octubre, a las 19:00 horas, con una propuesta que lleva al lenguaje corporal el universo psicológico de Juan Pablo Castel, protagonista de la obra del escritor argentino.

A través de un lenguaje escénico que combina danza, narrativa corporal e iluminación, “Castel” aborda el aislamiento, el vacío, las frustraciones y la naturaleza autodestructiva del ser humano, explorando la manera en que las emociones pueden llevar a situaciones límite.

La dirección y coreografía están a cargo de Víctor Manuel Ruiz, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2024-2027 y creador vinculado a la danza contemporánea en México.

La literatura ha sido una fuente recurrente en el trabajo de Ruiz, quien en esta ocasión toma la atmósfera angustiante y obsesiva de El túnel para construir una propuesta escénica en la que el cuerpo se convierte en el medio para expresar la espiral emocional del personaje.

La puesta contará con la participación de los bailarines Johnny Millán y Naima Toledo, quienes serán los encargados de llevar al escenario los distintos estados emocionales planteados en la obra.

Uno de los elementos centrales de “Castel” será la iluminación, utilizada para delimitar atmósferas y acompañar el tránsito emocional de los personajes, dentro de una propuesta que busca establecer un diálogo entre la literatura y el movimiento.

Los boletos ya están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Los precios son de 350 pesos en Orquesta, 300 en Primer Balcón, 250 en Segundo Balcón y 200 pesos en Tercer Balcón. También está disponible la taquilla digital en el teléfono 669 120 0020.