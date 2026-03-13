Llevarán espectáculos de danza, música y ópera a los parques de Culiacán

A fin de acercar el arte y la cultura a las comunidades y fortalecer la convivencia en espacios públicos, el Instituto Sinaloense de Cultura, Parques Alegres IAP y la Fundación GC1, llevarán espectáculos de danza folclórica, música, ópera y diversas actividades artísticas, en un ambiente familiar y comunitario a distintos parques de la ciudad.

Al presentar la cuarta temporada del programa “El Arte Alegra tu Parque”, el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa, agradeció la invitación de Parques Alegres, IAP y la Fundación GC1, que encabezan Lilia Carolina López Ceniceros y Miguel Calderón, respectivamente, para sumarse a este esfuerzo conjunto.

Destacó la importancia del arte y la cultura como herramientas para construir comunidades más pacíficas.

“A través del arte y la cultura podemos generar las condiciones que se requieren para vivir en paz. Quizá no a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, es el camino para tener mejores condiciones de vida en nuestras comunidades”, expresó.

Resaltó además la trayectoria del Instituto Sinaloense de Cultura en la formación artística y el impulso a diversas compañías del estado, como la Compañía de Danza Folclórica, la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro de la Ópera de Sinaloa, agrupaciones que forman parte de la oferta cultural del programa.

Diego Rojas, director de Compañías Artísticas del Isic, señaló que para los artistas ha sido una experiencia muy significativa presentarse en espacios públicos y convivir directamente con las familias.

“Es muy gratificante visitar los parques y ver a los niños jugando, bailando y riendo, mientras las familias disfrutan del espectáculo. Se ha creado una excelente sinergia entre los artistas y la comunidad”, comentó.

Durante la presentación, la directora de Parques Alegres IAP, Lilia Carolina López Ceniceros, destacó que los parques son espacios fundamentales para la convivencia comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.

“Los parques son mucho más que un espacio físico; son lugares donde las personas se encuentran, las familias conviven y donde las comunidades florecen. Nuestra misión es fomentar la paz a través de la convivencia en los parques y por eso impulsamos programas que llenan estos espacios de vida y de experiencias positivas para la sociedad”, expresó.

“Cuando el arte llega a un parque sucede algo muy especial: las familias salen de sus casas, los niños descubren nuevas formas de expresión, los vecinos se encuentran, conversan y comparten momentos positivos. Esa es la capacidad extraordinaria del arte para emocionarnos, inspirar y unirnos, especialmente en momentos en los que es necesario fortalecer el tejido social”, añadió López Cenicero.

Miguel Calderón Quevedo, presidente del patronato de Parques Alegres, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y ciudadanía para hacer posible este tipo de iniciativas culturales en espacios públicos.

“Creemos que el cambio social no solo se logra con mejores instituciones de seguridad, sino también con acciones culturales que fortalezcan el tejido social y generen espacios de encuentro para la comunidad”, señaló.

Rigoberto Cristóbal Martínez, presidente del comité del parque Prados del Sol del Desierto, compartió la experiencia de los vecinos al recibir este tipo de actividades culturales en sus espacios comunitarios.

Señaló que estas presentaciones han sorprendido y entusiasmado a la comunidad, al acercar espectáculos que muchas veces solo se presentan en teatros o recintos culturales.

“Las personas quedan fascinadas al ver orquestas y presentaciones artísticas en el parque. Este tipo de actividades unen a la comunidad y permiten que niños y jóvenes se acerquen al arte”, expresó.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a asistir a las próximas presentaciones del programa, entre ellas la participación del Coro de la Ópera de Sinaloa, el viernes 13 de marzo en la Plazuela Lázaro Cárdenas, así como otros espectáculos musicales y de danza programados durante la temporada.