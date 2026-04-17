Llevarán ‘La casa de Bernarda Alba’ al Museo de Arte de Mazatlán

En el marco del Cuarto aniversario de la Casa de la Cultura y las Artes Carlos Ambriz, el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Delegación Zona Sur, invita al público a disfrutar de la puesta en escena “La casa de Bernarda Alba”, una de las obras más emblemáticas del dramaturgo Federico García Lorca.

La cita es el sábado 25 de abril a las 19:00 horas, con cooperación de 100 pesos por persona.

La función se llevará a cabo en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para las expresiones escénicas en la región.

Esta presentación especial contará con la participación de la compañía de teatro independiente Producciones Teatrales FARO, originaria del estado de Durango, reconocida por su amplia trayectoria y calidad artística en escenarios nacionales e internacionales.

“La casa de Bernarda Alba” es una intensa obra que retrata la represión, el autoritarismo y los conflictos humanos al interior de una familia marcada por el luto y las normas sociales.

Bajo una atmósfera cargada de tensión emocional, la historia revela las pasiones contenidas, los deseos prohibidos y las consecuencias de un entorno opresivo.

La compañía FARO, con más de dos décadas de experiencia, ofrece una propuesta escénica sólida que respeta la esencia del texto original, al tiempo que acerca esta historia universal a públicos contemporáneos.

Su trabajo ha destacado por su versatilidad, sensibilidad artística y compromiso con el teatro accesible e incluyente.

Esta presentación se realiza en el contexto del cuarto aniversario de la Casa de la Cultura y las Artes Carlos Ambriz, espacio dirigido por el actor y cuentacuentos Gaspar Velarde, quien ha impulsado una agenda cultural activa y diversa en beneficio de la comunidad.

El Instituto Sinaloense de Cultura extiende la invitación a disfrutar de esta destacada obra teatral, que promete una experiencia escénica profunda y conmovedora para el público mazatleco y visitantes.