Llevarán la obsesión y el aislamiento a la danza con ‘Castel’

La obsesión, el aislamiento social y las emociones que atraviesan la mente humana llegarán al escenario del Teatro Ángela Peralta a través de la danza contemporánea con Castel, obra creada y dirigida por el coreógrafo Víctor Manuel Ruiz.

La puesta en escena, inspirada en la novela El túnel, del escritor argentino Ernesto Sabato, tendrá su estreno el viernes 2 de octubre, a las 19:00 horas, como parte de la programación del Festival Cultural de Mazatlán.

Ruiz, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, lleva al lenguaje del movimiento la historia de Juan Pablo Castel, personaje central de la novela, para construir una propuesta que explora la salud mental, la obsesión y el aislamiento.

Los bailarines Naima Toledo, Johnny Millán y Kaleb Oseguera, estos dos últimos surgidos del Centro Municipal de las Artes, forman parte del elenco de la producción, en la que el cuerpo se convierte en el medio para expresar emociones como el amor, el odio, la desesperación y la pérdida de control.

“Castel” fue construida durante un año de trabajo creativo y cuenta con una propuesta escénica que combina música, iluminación y diseño para acompañar los distintos momentos dramáticos de la historia.

El repertorio sonoro transita de la música clásica a sonidos contemporáneos y abstractos, mientras la coreografía plantea una serie de altibajos que conducen al espectador por momentos de tensión hasta un cierre de carácter operístico.

Para Ruiz, uno de los retos de la obra fue abordar la salud mental con sensibilidad y respeto, utilizando el movimiento como una forma de acercarse a las emociones y a las zonas más complejas de la condición humana.

La producción forma parte de un tríptico desarrollado por el coreógrafo con apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Castel es la segunda pieza del proyecto, mientras que actualmente trabaja en la tercera, en la que llevará al lenguaje de la danza algunos pasajes de la historia de Mazatlán.

La obra busca que el público no solamente observe el conflicto de los personajes, sino que reflexione sobre el aislamiento, la obsesión y las consecuencias que puede tener la pérdida de control.

Los boletos para el estreno están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Los precios son de 350 pesos en Orquesta, 300 y 250 pesos en Primer Balcón y 200 pesos en Tercer Balcón.

La taquilla atiende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.