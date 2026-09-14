Llevarán la pasión de la ópera al Teatro Ángela Peralta

Las voces de Vanessa Gama y Rosa Ferreiro se unirán a la Camerata Mazatlán, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, para ofrecer la gala “Amamos la ópera”, el 25 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta.

El concierto, que se tiene previsto efectuar a las 19:00 horas, forma parte del Festival Cultural Mazatlán 2026 y reunirá a dos jóvenes cantantes formadas en el Centro Municipal de las Artes, quienes interpretarán algunas de las arias y escenas más conocidas del repertorio operístico.

La velada también tendrá un carácter especial al rendir homenaje a las Damas de Pro-México, asociación reconocida por su labor y compromiso con la comunidad.

Vanessa Gama, soprano y egresada de la Licenciatura en Canto del CMA, ha desarrollado su carrera bajo la guía de Enrique Patrón de Rueda, tanto en su formación como integrante del Taller de Ópera del Instituto de Cultura de Mazatlán.

Entre sus experiencias destaca su debut como Adela en El murciélago, además de haber compartido escenario con el tenor Javier Camarena y el trompetista alemán Otto Sauter.

También recibió el Premio Mozart en Bellas Artes y en octubre representará a México en las finales del concurso Neue Stimmen, en Alemania.

Por su parte, la mezzosoprano Rosa Ferreiro, también egresada de la Licenciatura en Canto del CMA, ha complementado su preparación en Italia, Irlanda y Perú. Recientemente obtuvo el Tercer Lugar Femenino y el Premio Escenia Ensamble en el Décimo Concurso Internacional de Canto Linus Lerner.

El programa abrirá con música de Gioachino Rossini, con la Obertura de Semiramide, seguida de Bel raggio lusinghier, en voz de Gama; Ah quel giorno ognor rammento, interpretada por Ferreiro y el dúo Serbami ognor.

La primera parte continuará con À vos jeux, mes amis!, de Hamlet, y Da chas nastal, de The Maid of Orleans, de Tchaikovsky.

Después del intermedio, Ferreiro interpretará pasajes de Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, entre ellos Printemps qui commence, Amour! viens aider ma faiblesse y Mon cœur s’ouvre à ta voix.

El cierre estará dedicado a La Sonnambula, de Vincenzo Bellini, con Vanessa Gama interpretando Care compagne, Ah! non credea mirarti y Ah! non giunge.

Los boletos tienen un costo de 400 pesos en Orquesta, así como también de 350, 300 y 250 pesos en Primer, Segundo y Tercer Balcón. Ya etán disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas. También se cuenta con taquilla digital en el teléfono 669 120 0020.