Llevarán libros gratuitos a Eldorado este viernes

El Instituto Sinaloense de Cultura llevará este viernes 7 de noviembre a las 11:00 horas su programa de fomento a la lectura “Sinaloa Lee, Sinaloa Crece: Libros Gratuitos para Todos” al municipio de Eldorado.

A través de la Coordinación de Salas de Lectura de la Dirección de Bibliotecas, la entrega de libros gratuitos será frente a las instalaciones del DIF de la cabecera municipal, con el propósito de propiciar un encuentro directo con los libros y se ha extendido con la meta de cubrir los 20 municipios de Sinaloa.

La iniciativa, que comenzó en septiembre pasado en Culiacán, ya ha beneficiado a lectores en Mazatlán, Los Mochis, El Fuerte, Guamúchil, Salvador Alvarado, Badiraguato, Mocorito, Choix y ahora toca el turno a Eldorado.

El Isic hace una atenta invitación a niños y jóvenes a acercarse a la lectura, aunque reitera que toda la población tiene la oportunidad de leer y de fomentar este hábito entre sus seres queridos.

Los temas de los libros cubren diversos géneros, como poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia, historia regional, crónica y biografías, gastronomía y literatura para niños, de autores locales, nacionales incluso de autores clásicos como Edgar Allan Poe y Óscar Wilde.

La lista de escritores incluidos es extensa y variada, destacando talentos como Antonio Nakayama, Bernardo Esquer López, Enrique Olmos de Ita, Carmen Boullosa, Óscar Lara Salazar, Rigoberto Arturo Román Alarcón, Juan Domingo Arguelles, Sergio Ceyca, Herberto Sinagawa, Rosy Palau, Rafael Valdez Aguilar, Dina Grijalva, Rigoberto Rodríguez Benítez, Gustavo Aguilar, Édgar Adrián Mora, Víctor Joel Armenta, Gilberto López Castillo y Luis Alfonso Grave Tirado.

También hay de Jesús Baltazar Pérez, Teresa Díaz Del Guante, David Calderón, Alfonso Orejel, Ronaldo González Valdez, Gioconda Belli, Agustín Velázquez Soto, Leonor Mena Rodríguez, Elena Méndez, José N. Iturriaga, Pedro Cázares Aboytes, Sergio López Sánchez, Adrián López Ortiz, Rafael Santos Cenobio, Sergio Ortega Noriega, Edgardo López Mañón, César Ibarra y Miguel Ángel Hernández Rubio, entre otros.