Llevarán música al templo del Señor de la Misericordia

La música llegará al Templo del Señor de la Misericordia con un concierto gratuito que reunirá a la Camerata Mazatlán, el Ensamble Vocal del Centro Municipal de las Artes y solistas invitados, como parte del programa Cultura en tu Comunidad.

La presentación será el 28 de septiembre a las 18:00 horas, en el templo ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Del Delfín, con entrada libre para el público.

El concierto tendrá como participantes a la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman y al Ensamble Vocal del CMA, dirigido por Juan Pablo García. También intervendrán la soprano Rebeca de Rueda y los tenores Alejandro Yépez y Eduardo Tapia.

El programa propone un recorrido por distintos géneros y épocas, desde la música sacra y clásica hasta la tradición napolitana y algunas piezas conocidas del cancionero popular.

La primera parte incluirá obras de la música académica como el Canon en Re mayor, de Johann Pachelbel, y la Misa brevis en Sol mayor “Pastoral” K. 140, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Posteriormente, las voces invitadas interpretarán piezas del repertorio lírico italiano, entre ellas “O sole mio”, “Torna a Surriento”, “Funiculì, funiculà” y el aria “O mio babbino caro”, de la ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini.

Para el cierre se contempla un acercamiento a la música popular y tradicional mexicana con “Por una cabeza”, “Te quiero, dijiste”, “Granada”, “Amor eterno” y un ensamble de “México lindo” y “Viva México”.

La presentación tendrá además un significado especial para la comunidad del templo, pues se realizará en la celebración por los 50 años de ordenación sacerdotal del Padre Horacio Hernández de la Torre.

El sacerdote fue ordenado el 29 de septiembre de 1976 y ha dedicado buena parte de sus cinco décadas de ministerio a la formación de nuevas generaciones de sacerdotes, además de participar en la construcción y consolidación de comunidades y templos de Mazatlán.

Para Hernández de la Torre, la presentación musical representa una manera de celebrar y agradecer junto a la comunidad.

El concierto será el 28 de septiembre, mientras que el 29, día de su aniversario sacerdotal, se realizará una misa de acción de gracias en el Templo de San Judas Tadeo.