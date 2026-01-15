Los homenajes tienen que ser en vida: Carlos Sarabia

Ante la proximidad de la máxima fiesta porteña el cantante Carlos Sarabia afirmó estar listo para formar parte del magno homenaje a Don Germán Lizárraga durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales, el viernes 13 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Teodoro Mariscal.

El intérprete mazatleco reconoció la labor del Gobierno de Mazatlán y del Instituto Municipal de Cultura al organizar el concierto “Yo sé que te acordarás”, y destacó la importancia de honrar la trayectoria de Don Germán Lizárraga, a quien consideró una “leyenda viviente” en la historia de la música sinaloense y pilar fundamental en su formación musical.

“Siempre decimos que los homenajes tienen que ser en vida, y me llena de satisfacción saber que a un gran amigo, una gran persona, un gran maestro, se le brinda este merecido homenaje, sobre todo en una fiesta tan importante para los mazatlecos, y para toda la gente del mundo”, dijo emocionado.

Carlos Sarabia recordó algunas de las experiencias que vivió al lado de Don Germán, como el día en que después de una audición, lo invitó a formar parte de Banda El Recodo.

En el homenaje a Don Germán Lizárraga, participarán los integrantes de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA, que celebra 25 años de trayectoria), Banda Estrellas de Sinaloa, y vocalistas de la talla de Julio Preciado, Germán Montero, Saúl El Jaguar, Carlos Sarabia, entre otros.

“Sabemos a dónde hemos llegado con la música de banda, pero el tema cultural es todavía más potente, darte cuenta de que Mazatlán, Sinaloa es una cultura que te puede representar en cualquier país y que la gente en Asia, en África, en donde quiera, puede bailar y disfrutar la música sinaloense, es algo maravilloso, y compartir el escenario con esta orquesta que nos ha representado a los sinaloenses, va a ser una magia muy especial”, expresó.

Boletos a la venta en https://www.ticketstar.com.mx/ los precios van desde los 300 pesos hasta los 2 mil 200.