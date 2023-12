Esta Navidad es la mejor porque es única. No habrá otra igual, ni nosotros seremos iguales, ni nadie nos garantiza estar en la próxima, ni quienes nos rodean.

Disfrutemos la navidad

No tratamos de ponernos melodramáticos sino de algo mejor: disfrutar la enorme fortuna de estar aquí. La simplicidad de existir es tan valiosa en su sencillez que merece celebrarse. Así que el mejor regalo de navidad que podemos celebrar es que estamos vivos y más aún si nos sentimos rodeados de afecto sincero, y que brille la esperanza en tu vida como la estrella de Belén, sean como sean tus circunstancias.

Parecería que una vida dichosa se funda en la suma de bendiciones recibidas y obtenidas, y parecería también que ellas son frutos del mérito y del esfuerzo, pero no es necesariamente así. Las grandes expectativas no cumplidas pueden matar las ilusiones, y no amargarse en la contrariedad tiene mucho mérito ¿Pero en qué basar la alegría y la esperanza donde se fundamenta la ilusión? ¿Acaso en la fortuna, en la bonhomía, en los buenos sentimientos, en los amigos?